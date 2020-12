బిగ్‌బాస్‌ ఫేం సిధార్థ్‌ శుక్లాకి ఉన్న ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. నటుడి మీద ఈగ వాలనీయరు అభిమానులు. ఇక తాజాగా సిధార్థ్‌ శుక్లాకి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం తెగ వైరలవుతోంది. మా అభిమాన నటుడు ఎంత ధైర్యవంతుడో చూడండి అంటూ ఫ్యాన్స్‌ తెగ సంబరపడిపోతున్నారు. పైగా ఈ రోజు సిధార్థ్‌ శుక్లా పుట్టిన రోజు కావడంతో ఈ వీడియోని విపరీతంగా షేర్‌ చేస్తున్నారు. ఇంతకు ఈ వీడియోలో ఏం ఉందంటే.. 13-14 మంది వ్యక్తులు సిధార్థ్‌ను చుట్టుముట్టి తాగి డ్రైవ్‌ చేశాడంటూ ఆరోపిస్తూ.. అతడితో గొడవకు దిగారు. ఇంత మంది చుట్టుముట్టినా సిధార్థ్‌ ఏ మాత్రం భయపడకుండా ఎంతో చాకచక్యంగా వారిని డీల్‌ చేయడమే కాక.. తనను తాను కాపాడుకుంటారు. ఒక్కడే అంతమందిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొవడంతో సిధార్థ్‌ ఫ్యాన్స్‌ తమ అభిమాన నటుడిని ‘షేర్‌’(సింహం) అంటూ ప్రశంసిస్తున్నారు. (చదవండి: ఏడేళ్ల ప్రేమకు బ్రేక్‌ పడింది..)

They judged him for a 20 seconds video, they called him drunk, this man stood alone among 13-14 people. Guts chahiye, sher hai woh, vo ekela kafii hai in Jese chuzo k liye😏 Agli baar defame karne se pehle soch lena karma is watching🙌#SherSidharthShuklahttps://t.co/8GzAE3ATtw

— Sakshi 💓 (@ItsSakshii) December 14, 2020