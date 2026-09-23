తన తండ్రి మెగాస్టార్ సినీ జర్నీపై తనయుడు రామ్ చరణ్ స్పందించారు. చిరంజీవి ట్వీట్కు మెగా హీరో రిప్లై ఇచ్చారు. సినిమా రంగంలో మీ ప్రయాణం మొదలుపెట్టి 48 ఏళ్లు అయ్యింది నాన్న అంటూ ఎమోషనల్ నోట్ రాసుకొచ్చారు. మీరు మన కుటుంబం, జీవితంలోనూ ప్రతీదీ మార్చేసిన ఆ రోజు మాకు ప్రతిరోజూ గుర్తొస్తుందన్నారు. మీరు చేసిన ప్రతీపనికి.. అలాగే మీకు నిరంతరం ప్రేమను, మద్దతు అందిస్తున్న ప్రేక్షకులకు నేను కృతజ్ఞురాడిని అంటూ ట్వీట్ చేశారు. మీ ప్రయాణం మాకు ఎల్లప్పుడూ స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుందని.. సినిమా రంగంలో 50 ఏళ్లు అద్భుతమైన వేడుకను జరుపుకునే ఆ రోజు కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని పోస్ట్ చేశారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన 48 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఆయన హీరోగా రిలీజైన తొలి సినిమా ప్రాణం ఖరీదు. ఆనాటి రోజులను గుర్తు చేసుకుంటూ మెగాస్టార్ ఎమోషనల్ ట్వీట్ చేశారు. అభిమానుల ప్రేమ, మద్దతు వల్లే తాను ఈ రోజు ఇక్కడున్నాని చిరు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. మీరంతా ఎప్పటికీ కలిసుండాలని తన అభిమానులకు సూచించారు.
48 years since you began your journey in cinema, Nanna ❤️
Every day, we think of that day that changed everything for you and our family. I am grateful for everything you have done and to the audience for the constant love and support they have given you.
Your journey will… https://t.co/C8DMJ4L4Vp
— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) September 23, 2026