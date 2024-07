రక్షిత్‌ అట్లూరి ‘ఆపరేషన్‌ రావణ్‌’ వచ్చేస్తోంది!

రక్షిత్ అట్లూరి హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఆపరేషన్ రావణ్’. వెంకట సత్య దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో రాధికా శరత్‌ కుమార్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. సంగీర్తన విపిన్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న “ఆపరేషన్ రావణ్” సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను ఈరోజు మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని ఆగస్టు 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నట్లు వారు వెల్లడించారు.

“ఆపరేషన్ రావణ్” రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ మెంట్ సందర్భంగా విడుదల చేసిన పోస్టర్ పై ఓ సైకో స్టోరీ అనే క్యాప్షన్ పెట్టారు. యాక్షన్ సీక్వెన్సులోని హీరో రక్షిత్ అట్లూరి స్టిల్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ పోస్టర్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా విజయంపై మూవీ టీమ్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు.

#OperationRaavan RELEASE DATE IS HERE 🥁



Earning all your attention,

IN THEATRES - AUG 2nd 🥁🔥



Get ready to be captivated by

'A Psycho Story" like never before 😈@RakshitAtluri @sangeerthanaluv @lakshmilohith @SripalCholleti @GskMedia_PR @sarva_vasudevan @sudhasmedia pic.twitter.com/TST5ukBg5u

— GSK Media (@GskMedia_PR) July 3, 2024