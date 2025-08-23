 తెరపైకి మరోసారి స్టార్‌ హీరో విడాకుల వివాదం | Govinda Divorce Rumors: Lawyer Clarifies No Case Filed, Couple Still Together | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెరపైకి మరోసారి స్టార్‌ హీరో విడాకుల వివాదం

Aug 23 2025 12:08 PM | Updated on Aug 23 2025 12:15 PM

Sunita Ahuja And Govinda Divorce Issue

బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు గోవిందపై  కొన్ని నెలలుగా విడాకుల వార్తలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో ఇప్పటికే చాలా సార్లు ఆయన భార్య సునీతా అహుజా క్లారిటీ ఇచ్చారు. తామిద్దరం కలిసే ఉన్నామని.. ఎవరూ ఇలాంటి తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేయకండి అంటూ ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే మరోసారి గోవిందా తరఫు లాయర్‌ లలిత్‌ బింద్రా కూడా స్పందించారు. వారిద్దరి విడాకులకు సంబంధించి ఎలాంటి కేసు లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. అయితే, కొందరు కావాలనే పాత విషయాలను తెరపైకి తీసుకొస్తున్నారని తెలిపారు. వినాయకచవితి పండగనాడు వారిద్దరినీ జంటగా  చూడొచ్చని లాయర్‌ లలిత్‌ చెప్పారు. గోవింద, సునీత 1986లో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి యశ్వర్ధన్ అహుజా, టీనా అహుజా అనే ఇద్దరు పిల్లలు సంతానం ఉన్నారు.

నటుడు గోవింద  మరో స్త్రీతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకోవడం వల్లనే సునీతా అహుజా విడాకులు ఇస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. తన పట్ల క్రూరంగా వ్యవహరిస్తున్నాడని ఆమె ఆరోపించినట్టు పలు కథనాలు వచ్చాయి.  30 ఏళ్ల ఓ మరాఠీ నటితో గోవిందా దగ్గరగా ఉన్నారని పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఆమె వల్లనే  సునీతతో గొడవలు జరుగుతున్నాయని సమాచారం. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఆఖరి శ్రావణ శుక్రవారం పూజ : నిండు గర్భిణి సోనియా ఆకుల (ఫొటోలు)
photo 2

తెలంగాణ : ప్రసిద్ద వెంకటేశ్వర ఆలయం రత్నాలయం.. తప్పక వెళ్లాల్సిందే (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రభాస్ ఫస్ట్‌ హీరోయిన్‌ శ్రీదేవి విజయ్ కుమార్ (ఫోటోలు)
photo 4

జర్మనీ : గుమ్మడికాయల ప్రదర్శన అదరహో (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై ఘనంగా వరలక్ష్మీ వత్రాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
MLA Kotamreddy Sridhar Reddy Accepted About Parole Request Letter For Srikanth 1
Video_icon

శ్రీకాంత్ పెరోల్ పై నిజం ఒప్పుకున్న TDP MLA కోటంరెడ్డి
Upcoming Movies of Megastar Chiranjeevi 2
Video_icon

2026 లో మెగా ఫ్యాన్స్ కి పండగే..!
YS Jagan Speaks To YSRCP Leader Swarnalatha Over Phone Call 3
Video_icon

తాడిపత్రి YSRCP నేత స్వర్ణలతను ఫోన్ లో పరామర్శించిన వైఎస్ జగన్
Tanguturi Prakasam Pantulu Jayanthi Program at YSRCP Head Office 4
Video_icon

YSRCP పార్టీ కార్యాలయంలో ఘనంగా టంగుటూరి జయంతి వేడుకలు
YS Jagan Emotional Tweet On The Occasion Of Tanguturi Prakasam Pantulu Jayanthi 5
Video_icon

ఆంధ్రకేసరి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులుకు వైఎస్ జగన్ నివాళి

Advertisement
 