 శివాజీ వల్గర్ కామెంట్స్‌.. గట్టిగా ఇచ్చిపడేసిన రాజాసాబ్ బ్యూటీ..! | The Raja Saab Beauty Nidhhi Agerwal Responds On sivaji comments
Nidhhi Agerwal: శివాజీ వల్గర్ కామెంట్స్‌.. నిధి అగర్వాల్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..!

Dec 24 2025 6:40 PM | Updated on Dec 24 2025 7:06 PM

The Raja Saab Beauty Nidhhi Agerwal Responds On sivaji comments

టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ చేసిన కామెంట్స్పై ది రాజాసాబ్ బ్యూటీ నిధి అగర్వాల్ స్పందించింది. లులు మాల్లో జరిగిన సంఘటన తర్వాతే తాను అలా మాట్లాడాల్సి వచ్చిందని చెప్పడంపై నిధి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. మేరకు సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్చేసింది. బాధితురాలిదే తప్పని నిందించడం మానిపులేషన్అవుతుందని ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇవాళ ప్రెస్మీట్లో శివాజీ లులు మాల్లో జరిగిన సంఘటనను ప్రస్తావించారు. నిధి అగర్వాల్కుఅలా జరిగిన తర్వాతే తాను కామెంట్స్ చేశానని సమర్థించుకున్నారు.

అంతకుముందు దండోరా మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌లో హీరోయిన్లను ఉద్దేశించి చీప్ కామెంట్స్ చేశారు. ఈవెంట్లకు ఎలా పడితే అలా డ్రెస్సులు వేసుకోవద్దని.. అంతా బయటికి కనిపించేలా రావొద్దంటూ అసభ్యకరంగా మాట్లాడారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై సినీతారలతో పాటు యావత్ మహిళా లోకం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. యాంకర్ అనసూయతో పాటు సింగర చిన్మయి శ్రీపాద సోషల్ మీడియా వేదికగా శివాజీకి కౌంటరిచ్చారు. ఈ కామెంట్స్‌పై తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ సైతం శివాజీకి నోటీసులు జారీ చేసింది.

క్షమాపణలు చెప్పిన శివాజీ..

తన కామెంట్స్‌పై పెద్దఎత్తున విమర్శలు రావడంతో శివాజీ క్షమాపణలు కోరాడు. తాను ఆ రెండు పదాలు వాడకుండా ఉండాల్సిందని.. అంతేకానీ నా ఉద్దేశం మాత్రం కరెక్ట్ అంటూ సమర్థించుకున్నారు. కేవలం ఆ రెండు పదాల వల్లే సారీ చెబుతున్నానంటూ వీడియోను రిలీజ్ చేశాడు. 

