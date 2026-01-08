 ది రాజాసాబ్‌ ట్విటర్‌ రివ్యూ.. ఫుల్‌ జోష్‌లో రెబల్ స్టార్ ఫ్యాన్స్‌..! | Prabhas The Raja Saab Twitter Review In telugu | Sakshi
The Raja Saab Twitter Review: ది రాజాసాబ్‌ ట్విటర్‌ రివ్యూ.. ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్‌ ఏమన్నారంటే?..!

Jan 8 2026 11:23 PM | Updated on Jan 8 2026 11:48 PM

Prabhas The Raja Saab Twitter Review In telugu

ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్‌ ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూసిన ది రాజాసాబ్ వచ్చేశాడు. మారుతి డైరెక్షన్లో వచ్చిన హారర్ రొమాంటిక్ కామెడీ థ్రిల్లర్ప్రీమియర్స్తో ఫ్యాన్స్ముందుకొచ్చేశాడు. ఏపీలో ది రాజాసాబ్ ప్రీమియర్స్తో థియేటర్ల వద్ద సందడి మొదలైంది. మూవీ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో తమ అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటున్నారు.

ది రాజాసాబ్లో ప్రభాస్ నటన అదిరిపోయిందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. రెబల్ స్టార్ ఇంట్రడక్షన్ సీన్ అద్భుతంగా ఉందంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు. సంజయ్దత్ ఎంట్రీ చాలా భయానకంగా ఉందని ఫ్యాన్స్కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఓవరాల్గా చూస్తే ఫస్ట్ హాఫ్ డీసెంట్గా ఉందని ట్విటర్ వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటున్నారు.

హీరోయిన్ రిద్ది కుమార్దాదాపు 5 నిమిషాల పాటు కనిపిస్తుందని.. నిధి అగర్వాల్ మొదటి 30 నిమిషాల తర్వాతే ఎంట్రీ ఇచ్చిందని పోస్టులు పెడుతున్నారు. వీరిద్దరి లుక్, నటన అద్భుతంగా ఉన్నాయని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మాళవిక మోహనన్ ఎంట్రీ ఆలస్యమైనా అద్భుతంగా నటించిందని చెబుతున్నారు. ఫస్ట్హాఫ్లో చివరి 30 నిమిషాల్లో కనిపించిన మాళవిక ఫైట్ సీన్లో అదరగొట్టేసిందని అంటున్నారు.

 

 

