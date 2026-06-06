 చరణ్‌-జాన్వీల ముద్దు సీన్‌పై విమర్శలు... స్పందించిన బుచ్చిబాబు | Peddi Director Buchi Babu React Over Kiss Scene Of Janhvi Kapoor | Sakshi
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చరణ్‌-జాన్వీల ముద్దు సీన్‌పై విమర్శలు.. స్పందించిన ‘పెద్ది’ దర్శకుడు

Jun 6 2026 9:48 AM | Updated on Jun 6 2026 10:05 AM

Peddi Director Buchi Babu React Over Kiss Scene Of Janhvi Kapoor

బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో రామ్‌ చరణ్‌-జాన్వీ కపూర్‌ జంటగా నటించిన ‘పెద్ది’ చిత్రం ఈ నెల 4న విడుదలై హిట్‌ టాక్‌తో దూసుకెళ్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్‌ పాత్రపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. సినిమా చూసినవారంతా గ్లామర్‌ షో కోసమే జాన్వీ కపూర్‌ని పెట్టారని, కథకు ఆమె పాత్రకు ఎలాంటి సంబంధం లేదంటున్నారు. 

ఇక సోషల్‌ మీడియాలో అయితే జాన్వీపై పెద్ద ఎత్తున ట్రోలింగ్‌ జరుగుతుంది. ఈ సినిమాలో రామ్‌ చరణ్‌-జాన్వీల ముద్దు సీన్‌పై కూడా విమర్శలు వచ్చాయి. ఏ సందర్భం లేకుండా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆ సీన్‌ పెట్టారంటూ ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు. ఈ విమర్శలపై తాజాగా దర్శకుడు బుచ్చిబాబు స్పందించాడు.  ముద్దు సీన్‌పై ఇలాంటి నెగెటివ్‌ స్పందన వస్తుందని ఊహించలేదన్నారు.

రామ్‌ చరణ్‌-జాన్వీల మధ్య సరదా సాగే ఓ ప్రేమ కథను మాత్రమే తెరపై చూపించాలనుకున్నామని.. అందులో భాగంగానే ముద్దు సీన్‌ పెట్టామని వివరణ ఇచ్చాడు. ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన స్పందనను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇకపై అలాంటి సీన్లను తెరకెక్కించే ముందు మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. తన తదుపరి సినిమాల్లో అలాంటి సీన్లు ఉంటే.. ప్రేక్షకులను నచ్చే విధంగా తెరకెక్కిస్తామని తెలిపారు.

పెద్ది విషయానికొస్తే.. 1990 నేపథ్యంలో సాగే కథ ఇది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విజయనగరంలోని కొండకింద ఊరికి చెందని ఓ యువకుడు.. గుర్తింపు కోసం చేసే పోరాటమే ఈ సినిమా కథ. ఇందులో రామ్‌ చరణ్‌ గిరిజన యువకుడిగా కనిపిస్తూ.. క్రికెటర్‌గా, కుస్తీ ఆటగాడిగా, అథ్లెట్‌గా మూడు విభిన్నమైన పాత్రలు పోషించి, ప్రతి పాత్రలోనూ వేరియేషన్‌ చూపించి ఆకట్టుకున్నాడు.  మొదటి రోజు ఈ చిత్రం రూ. 135 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. 

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