 ఈ ఐటం సాంగ్‌ బ్యూటీ నటిగా సక్సెస్‌ అయ్యేనా? | Nora Fatehi Turns 34: Know about the Actress | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Nora Fatehi: దిల్‌బర్‌, మనోహరి సాంగ్స్‌తో ఫేమస్‌.. ఆ విషయంలో కలిసిరాని లక్‌!

Feb 6 2026 1:43 PM | Updated on Feb 6 2026 1:43 PM

Nora Fatehi Turns 34: Know about the Actress

నోరా ఫతేహి ఐటం సాంగ్‌ స్పెషలిస్ట్‌. దిల్‌బర్‌ సాంగ్‌తో సెన్సేషన్‌ సృష్టించింది. శరీరాన్ని రబ్బర్‌లా సాగదీస్తూ, విల్లులా వంచుతూ స్టెప్పులేయడంలో ఆమె దిట్ట. తన ఎనర్జీకి, అందానికి చాలామంది ఫ్యాన్స్‌ ఉన్నారు. నేడు (ఫిబ్రవరి 6న) ఆమె 34వ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా ఆమె గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం..

కెరీర్‌
నోరా ఫతేహి కెనడా నటి. కెనడాలోని టోర్నటోలో పుట్టిపెరగడంతోపాటు అక్కడే చదువుకుంది. రోర్‌ (2014) సినిమాతో నటిగా బాలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టింది. ఆ మరుసటి ఏడాది టెంపర్‌ సినిమాలో ఇట్టాగే రెచ్చిపోదాం పిల్లా.. అనే ప్రత్యేక పాటలో అదరగొట్టింది. అక్కడినుంచే తన ఐటం సాంగ్స్‌ జర్నీ మొదలైంది. బాహుబలి మూవీలో 'మనోహరి..' అంటూ ప్రభాస్‌ను చుట్టుముట్టేసే సాంగ్‌తో మరింత ఆదరణ పొందింది.

నటిగా కలిసిరాని అదృష్టం
తెలుగులోనే కాకుండా తమిళ, హిందీ, మలయాళ భాషల్లోనూ ఐటం సాంగ్స్‌ చేసింది. అయితే తనకు నటిగా కనిపించాలన్న కోరిక ఎక్కువ. అలా రెండేళ్లుగా ఐటం సాంగ్స్‌పై ఫోకస్‌ తగ్గించేసి యాక్ట్రెస్‌గా సినిమాలు చేస్తోంది. తెలుగులో మట్కా సినిమా చేయగా ఇది అట్టర్‌ ఫ్లాప్‌ అయింది. ఇక్కడే కాదు హిందీలోనూ తను నటించిన సినిమాలు పెద్దగా విజయవంతం కాకపోవడంతో నటిగా బ్రేక్‌ రావడం లేదు. దీంతో మళ్లీ గతేడాది చివర్లో థామా మూవీలో స్పెషల్‌ సాంగ్‌లో కాలు కదిపింది. 

బిగ్‌బాస్‌ షోలోనూ..
నోరా డ్యాన్సర్‌, నటి మాత్రమే కాదు, సింగర్‌ కూడా! ప్రస్తుతం నోరా ఫతేహి.. కన్నడలో కేడీ: ద డెవిల్‌, తమిళంలో కాంచన 4 సినిమాలు చేస్తోంది. మరి వీటితోనైనా బ్రేక్‌ వస్తుందేమో చూడాలి! నోరా ఫతేహి.. హిందీ బిగ్‌బాస్‌ 9వ సీజన్‌లోనూ పార్టిసిపేట్‌ చేసింది. డ్యాన్స్‌ ఐకాన్‌గా పేరు తెచ్చుకున్న ఈ బ్యూటీ జలక్‌ దిక్‌లాజా 9వ సీజన్‌లో కంటెస్టెంట్‌గా అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత ఇదే షోకి జడ్జిగా వ్యవహరించడం విశేషం.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

#WPL2026 : ఫైనల్లో ఆర్సీబీ విజయం..రూ. 6 కోట్లు ప్రైజ్‌మనీ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

బంజారాహిల్స్‌ : సజ్జనర్‌ సార్‌.. నేనూ పోలీసింగ్‌ చేస్తా.. (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటి మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 5

బ్లూ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేశ్ అందాలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Watch Live YS Jagan Mohan Reddy To Jogi Ramesh House 1
Video_icon

Watch Live: ఇబ్రహీంపట్నంలో జోగి రమేష్ ఇంటికి YS జగన్
YSRCP Lawyers Strong Comments On Chandrababu Over Obstructing Jagan 2
Video_icon

చచ్చినా జగనే.. బతికినా జగనే.. తుక్కు రేగొట్టిన లాయర్లు
Jr NTR And Prashanth Neel New Movie 3
Video_icon

ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ కి బ్యాడ్ న్యూస్.. ఈ ఏడాది లేనట్టే..!
I Will Not Apologize Attitude Star Chandra Hass 4
Video_icon

నేను సారీ చెప్పేది లేదు.. ఏం చేస్తారో చేసుకోపోండి..!
People Grand Welcome To YS Jagan Mohan Reddy 5
Video_icon

జగన్ పై పూల వర్షం.. అభిమానుల ఫుల్ జోష్!
Advertisement
 