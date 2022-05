‘డర్టీ హరి’ తర్వాత ప్రముఖ నిర్మాత ఎమ్‌ఎస్‌ రాజు దర్శకత్వం వహించిన ‘7 డేస్‌ 6 నైట్స్‌’ చిత్రం రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా ఉంది. మంగళవారం (మే 10)న ఆయన బర్త్‌ డే. ఈ సందర్భంగా ఎమ్‌ఎస్‌ రాజు దర్శకత్వంలో రానున్న ‘సతి’ ఫస్ట్‌ లుక్‌ రిలీజైంది. సుమంత్‌ అశ్విన్, మెహెర్‌ చాహల్‌ జంటగా నటిస్తున్నారు. సీనియర్‌ నటుడు నరేశ్‌ కీలక పాత్రలో నటించనున్నాడు.

రఘురామ్, టి. సారంగ సురేష్‌కుమార్, డా. రవి దాట్ల, సుమంత్‌ అశ్విన్‌ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ‘‘కొత్త దంపతుల మధ్య జరిగే అనుకోని సంఘటనల చుట్టూ అల్లిన కథ ఇది. ఉద్వేగభరిత సన్నివేశాలతో రూపొందిస్తున్న ‘సతి’ నా కెరీర్‌లో గర్వించదగ్గ చిత్రంగా నిలుస్తుంది’’ అన్నారు ఎమ్‌ఎస్‌ రాజు. ఈ సినిమాకు సహనిర్మాత: జె.వాస రాజు.

Presenting you the First Look of our next #Sathi 💥

A @SumanthArtPro proud presentation 😇

Produced By @WildHoneyPro & @RamantraCreate @MSumanthAshwin #MeherChahal @DrRaviPRaju @EditorJunaid @PulagamOfficial pic.twitter.com/zQJMQz8HWO

— MS Raju (@MSRajuOfficial) May 10, 2022