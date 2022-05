Yoo Ji-tae As The Professor In Money Heist: Korea Joint Economic Area: ప్రస్తుతం ఓటీటీల హవా నడుస్తోంది. దేశాలు, భాషలు దాటేసి మరీ సినిమాలు, సిరీస్‌లకు మోస్ట్‌ పాపులారిటీ వస్తోంది. అలా మోస్ట్‌ పాపులర్‌ అయిన వెబ్‌ సీరీస్‌లలో 'మనీ హెయిస్ట్‌' ఒకటి. ముందుగా ఈ సిరీస్‌ స్పానిష్‌లో 'లా కాసా డె పాపెల్‌ (ది హౌజ్‌ ఆఫ్ పేపర్‌)' అనే టైటిల్‌తో వచ్చింది. తర్వాత యూఎస్‌లో ఇదే సిరీస్‌ను 'మనీ హెయిస్ట్‌' టైటిల్‌తో ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల చేశారు. బ్యాంకుల దోపిడీ నేపథ్యంలో సాగే ఈ సిరీస్‌ సూపర్‌ హిట్‌ అయింది. ఇప్పటివరకు ఈ సిరీస్ నుంచి వచ్చిన 5 సీజన్లు మంచి టాక్‌ తెచ్చుకున్నాయి. అయితే తాజాగా ఈ సిరీస్‌కు రీమేక్‌ రాబోతుంది.

మనీ హెయిస్ట్ వెబ్‌ సిరీస్‌ కొరియన్‌ భాషలో రీమేక్‌ కానుంది. 'మనీ హెయిస్ట్‌: కొరియా- జాయింట్ ఎకనామిక్‌ ఏరియా పార్ట్‌ 1' టైటిల్‌తో కొరియాలో రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా ఉంది. దీనికి సంబంధించిన విషయాన్ని ప్రకటిస్తూ ఇందులోని ప్రొఫెసర్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది నెట్‌ఫ్లిక్స్‌. కొరియన్‌ 'మనీ హెయిస్ట్‌లో ప్రొఫెసర్‌గా 'యూ జి-టే' నటించనున్నాడు. ఈ పోస్టర్‌లో జాకెట్‌తో పాటు ఫార్మల్ దుస్తులు ధరించి, స్పెక్ట్స్‌ పెట్టుకుని ప్రొఫెసర్‌ ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్లు మనం చూడొచ్చు. ఈ సిరీస్‌ను జూన్‌ 24 నుంచి ప్రదర్శించనున్నట్లు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ పేర్కొంది.

Get ready to go back to class, The Professor arrives in just 6 weeks 🥳

MONEY HEIST: KOREA - JOINT ECONOMIC AREA ARRIVES ON JUNE 24th 🕺🏻💃 pic.twitter.com/fBtWRU4FQJ

— Netflix India (@NetflixIndia) May 13, 2022