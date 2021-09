చేజారిపోతున్న యూజర్లను మళ్లీ తనవైపుకు తిప్పుకునేందుకు ప్రముఖ మెసేజింగ్‌ యాప్‌ వాట్సాప్‌ సరికొత్త అప్‌డేట్‌లతో ముందుకు వస్తోంది. తాజాగా మరో సూపర్‌ ఎంటర్‌టైన్మెంట్‌ ఫీచర్‌ను అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. యాపిల్‌ ఐ మెసేజ్‌,ట్విట్టర్‌, ఇన్‌ స్ట్రాగ్రామ్‌ తరహాలో మెసేజ్‌ రియాక్షన్‌ ఎమోజీ తో పాటు వరల్డ్‌ వైడ్‌గా పాపులర్‌ అయిన వెబ్‌ సిరీస్‌ 'మనీ హెయిస్ట్‌' ఎమోజీలను వినియోగించుకోవచ్చని వాట్సాప్‌ కమ్యూనిటీ బ్లాగ్‌ 'వాట్సాప్‌ బీటా'లో తెలిపింది.

More details:

• You can react to a message multiple times with different emojis.

• The process to send a reaction is end-to-end encrypted, so nobody outside the chat can see your reactions.

• You can react to messages in individual chats as well. https://t.co/mJwPL44xvK

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2021