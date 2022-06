ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కుకోవాలంటే టాలెంట్‌తో పాటు కొంత లక్‌ కూడా ఉండాలి. ఈ రెండూ తోడైతే మాత్రం వారిని ఆపడం ఎవరితరమూ కాదు. ప్రస్తుతం కృతీశెట్టికి గోల్డెన్‌ టైం నడుస్తోంది. తొలి చిత్రం ఉప్పెనతోనే హిట్‌ అందుకున్న ఈ సొట్టబుగ్గల సుందరికి వరుసగా సినిమా ఛాన్స్‌లు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆమె రామ్‌తో 'ది వారియర్‌', సుధీర్‌ బాబుతో 'ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి', నితిన్‌తో 'మాచర్ల నియోజకవర్గం' సినిమాలు చేస్తోంది. తాజాగా ఆమెను మరో బంపర్‌ ఆఫర్‌ వరించింది. నాగచైతన్య 22వ సినిమాలో కథానాయికగా నటించనుంది.

తమిళ దర్శకుడు వెంకట్‌ ప్రభు డైరెక్షన్‌లో నాగచైతన్య హీరోగా ఓ సినిమా తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే కదా! తాజాగా ఈ సినిమాలో కృతీ శెట్టిని ఎంపిక చేసినట్లు చిత్రయూనిట్‌ అధికారికంగా ప్రకటించింది. పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఉండే ఫైల్స్‌ తరహాలో కృతీ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని పవన్‌ కుమార్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో శ్రీనివాస సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్ బ్యాన‌ర్‌పై శ్రీనివాస చిట్టూరి నిర్మిస్తున్నారు.

Welcome aboard The most happening @IamKrithiShetty

Next Announcement Will Enthrall You Today at 11:08 AM 💥#NC22Begins ❤️‍🔥#NC22 @chay_akkineni @srinivasaaoffl @SS_Screens pic.twitter.com/2tp5rZgIm4

