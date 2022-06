ఎనర్జిటిక్ హీరో రామ్‌ పోతినేని హీరోగా తమిళ డైరెక్టర్‌ లింగుసామి దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న తాజా చిత్రం ‘ది వారియర్‌’. పవన్‌ కుమార్‌ సమర్పణలో శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో కృతీశెట్టి హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కిన జూలై 14న రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ ప్రమోషన్స్‌ను స్టార్‌ చేసిన చిత్రం బృందం నిన్న ఈ ఓ సాంగ్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ సినిమాలోని 'విజిల్‌.. విజిల్‌..' అంటూ సాగే పాటను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా స్టార్‌ హీరో సూర్య రిలీజ్‌ చేశాడు. ఇక ఈ పాట లాంచింగ్‌ వేడుకలో రామ్‌ మాట్లాడుతూ.. విజిల్‌ సాంగ్‌ తనకు బాగా నచ్చిందని చెప్పాడు.

తమ చిత్రానికి మంచి ఎనర్జిటిక్‌ మ్యూజిక్‌ అందించి దేవిశ్రీ ప్రసాద్‌, సింగర్స్‌, నిర్మాతలతో పాటు ఇతర చిత్ర యూనిట్‌ సభ్యులకు ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. అయితే ఈ సినిమా సృష్టికర్త అయిన దర్శకుడు లింగుస్వామి గురించి మాత్రం రామ్‌ ఎక్కడ ప్రస్తావించలేదు. దీంతో ఇది కాస్తా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు ఉదయం రామ్‌ ట్వీట్‌ చేస్తూ డైరెక్టర్‌ లింగుస్వామికి క్షమాపణలు చెప్పాడు. ‘ఈ చిత్రం తెరకెక్కడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన వ్యక్తి గురించి చెప్పడం మర్చిపోయాను. నా వారియర్‌, డైరెక్టర్‌ లింగుస్వామి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రతి ఫ్రేమ్‌ను మీ భుజాలపై ఎత్తుకున్నారు. నేను ఇప్పటి వరకు పనిచేసిన అత్త్యుత్తమైన డైరెక్టర్లలలో మీరు ఒకరు. థ్యాంక్యూ. సారీ సార్‌.. లవ్‌ యూ’ అంటూ రామ్‌ రాసుకొచ్చాడు.

Totally missed mentioning the MAIN MAN at the end amidst all the madness!!

My Warriorrrr! My Director @dirlingusamy sir! Sir you have carried every single frame of this film on your shoulders!Thank you for being one of the best directors I’ve worked so far!!Sorry & Love you!!♥️

— RAm POthineni (@ramsayz) June 22, 2022