 నాగార్జున సినిమాలో విలన్‌గా అందాల భామ | King 100 : Tabu Plays Villain Role In Nagarjuna Film | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నాగార్జున సినిమాలో విలన్‌గా అందాల భామ

Jul 7 2026 9:32 AM | Updated on Jul 7 2026 9:36 AM

King 100 : Tabu Plays Villain Role In Nagarjuna Film

టాలీవుడ్‌లో మన్మథుడు అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చే పేరు కింగ్‌ నాగార్జున. మొన్నటి వరకు కుర్ర హీరోలు సైతం అసూయ పడేలా ఆన్‌స్క్రీన్‌పై రొమాన్స్‌ పండించాడు. అయితే ఈ మధ్య ఆయన తన పంథాను మార్చాడు. యాక్షన్‌ సినిమాలపై ఫోకస్‌ పెట్టాడు. తన 100వ సినిమా సినిమా పూర్తిగా యాక్షన్‌, ఎమోషనల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఉండేలా ప్లాన్‌ చేసుకున్నాడు.తమిళ దర్శకుడు రా.కార్తీక్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు ‘కింగ్‌ 100’ అనే వర్కింగ్‌ టైటిల్‌ పెట్టారు. ఇప్పటికే 80 శాతం షూటింగ్‌ కూడా పూర్తయింది. లాటరీ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం ఉంటుందని భోగట్టా. అందుకే ‘లాటరీ కింగ్‌’ అనే టైటిల్‌ని అనుకుంటున్నారట.

ఈ చిత్రంలో టబు నటిస్తున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన వచ్చినప్పటి నుంచి మరింత అంచనాలు పెరిగాయి. గతంలో వీరిద్దరు కలిసి నటించిన ‘నిన్నే పెళ్లాడుతా’, ‘ఆవిడా మా ఆవిడే’ లాంటి సినిమాలు సూపర్‌ హిట్‌గా నిలిచాయి. వీరిద్దరి ఆన్‌స్క్రీన్‌  రొమాన్స్‌కి ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్‌ బేస్‌ కూడా ఉంది. 

100వ సినిమాలోనూ వీరిద్దరి మధ్య రొమాంటిక్‌ సీన్స్‌ ఉంటాయని ఆ మధ్య వార్తలు వచ్చాయి. అయితే లేటెస్ట్‌ సమాచారం ఏంటంటే.. ఈ చిత్రంలో నాగార్జునతో టబు ఫైట్‌ చేయబోతుంది. ఆమె హీరోయిన్‌గా కాకుండా, నెగటివ్ షేడ్స్ ఉన్న అత్యంత పవర్‌ఫుల్ విలన్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారట. నాగార్జున, టబుల మధ్య వచ్చే యాక్షన్‌ సీన్స్‌ సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలవనున్నాయని నెట్టింట ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ చిత్రానికి దేవిశ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ పతాకంపై నాగార్జున నిర్మిస్తున్నారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సందడిగా నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురు అన్షులా పెళ్లి(ఫొటోలు)
photo 2

సంయుక్త నీ అందం వేరే! (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుపతిలో ఘనంగా 'లెనిన్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నాగార్జున కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 5

మాల్దీవులు ట్రిప్ వేసిన హీరోహీరోయిన్ జంట (ఫొటోలు)

Video

View all
Crowds gather in Tehran for Ayatollah Ali Khameneis funeral 1
Video_icon

అలీ ఖమేనీ అంతిమ యాత్ర.. ట్రంప్ ను హతమార్చాలి
Heavy Rains In Mumbai Cars washed away in floods 2
Video_icon

వరుణుడు ఉగ్రరూపం మునిగిన ముంబై
Nizamabad Prashanth Wife Sandhya And Lover Audio Leak 3
Video_icon

సంచలన ఆడియో లీక్ .. ఏదేమైనా.. నా భర్తను చంపే బాధ్యత నీదే..
YSRCP Srungarapati Sandeep Kumar Wife Joji Mary About Her Husband Illegal Arrest 4
Video_icon

ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు... YSRCP శృంగరపాటి సందీప్ కుమార్ బలవంతపు అక్రమ అరెస్ట్
Sugali Parvathi Sensational Facts On Prashna Ravan Arrest 5
Video_icon

ప్రశ్న రావణ్ పై పవన్ కళ్యాణ్ కు ఎందుకంత కక్ష అంటే.. నేను గన్నవరంలో కేసు పెట్టాడని కారణం కూడా అదే
Advertisement
 