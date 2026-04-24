The Kerala Story 2 OTT: ఓటీటీకి ది కేరళ స్టోరీ-2.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

Apr 24 2026 2:28 PM | Updated on Apr 24 2026 2:38 PM

ఆదా శర్మ కీలక పాత్రలో వచ్చిన మూవీ ది కేరళ స్టోరీ. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. దీంతో ఈ మూవీకి సీక్వెల్‌గా ది కేరళ స్టోరీ-2 చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాకు కామాఖ్య నారాయణ్ సింగ్ దర్శకత్వం వహించారు. రచయిత విపుల్ అమృత్ లాల్ షా నిర్మించారు. ఫిబ్రవరి 27న విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించింది.

తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ చిత్రం మే 8వ తేదీ నుంచి ఓటీటీలో సందడి చేయనుంది. ఈ విషయాన్ని ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ జీ5 అఫీషియల్‌గా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ప్రత్యేక పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేసింది.  ఈ సినిమాను కేరళలో జరిగిన నిజ సంఘటన ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. 

 

 

Photos

View all
photo 1

రెడ్ డ్రస్‌లో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రచ్చ (ఫొటోలు)
photo 2

క్రికెట్‌ గాడ్‌ సచిన్‌ టెండుల్కర్‌ బర్త్‌డే.. ఈ ఫొటోలు చూశారా?
photo 3

హైదరాబాద్‌లో కొత్త పార్క్.. ఈ వేసవి సెలవుల్లో ఓ లుక్కేయండి (ఫొటోలు)
photo 4

గ్లామర్‌ క్వీన్‌ కేతిక శర్మ స్టన్నింగ్ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రముఖ ఎగ్జిబిషన్‌లో టాలీవుడ్ యాంకర్‌ లాస్య సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
Malla Reddy Daughter in Law Preethi Reddy at BJP Office To Invite BJP Leaders 1
Video_icon

బీజేపీ ఆఫీసుకు అందుకే వచ్చా..!
Amit Shah Confident of BJP Victory in West Bengal Poll 2
Video_icon

బెంగాల్‌లో బీజేపీ సునామీ! గెలుపు పై అమిత్ షా ధీమా
TGSRTC Strike Meeting With TGSRTC JAC Leaders 3
Video_icon

ఆర్టీసీ JAC నేతలతో చర్చలు షురూ
Ambulance Turns Into OYO Room In Madhya Pradesh 4
Video_icon

అంబులెన్స్ ను OYO రూమ్ చేసిండ్రు..
Malla Reddy Daughter In Law Preethi Reddy At BJP Office 5
Video_icon

BJP ఆఫీసులో మల్లారెడ్డి కోడలు
