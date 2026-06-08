 ‘దీదీ’కి మరో షాక్‌: ఇద్దరు రాజ్యసభ ఎంపీల రాజీనామా | Mamatas Big Shock Two TMC Rajya Sabha MPs to Resign Today | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘దీదీ’కి మరో షాక్‌: ఇద్దరు రాజ్యసభ ఎంపీల రాజీనామా

Jun 8 2026 11:06 AM | Updated on Jun 8 2026 11:07 AM

Mamatas Big Shock Two TMC Rajya Sabha MPs to Resign Today

కోల్‌కతా: తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అధినేత్రి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీకి భారీ షాక్ తగిలింది. టీఎంసీకి చెందిన ఇద్దరు కీలక రాజ్యసభ సభ్యులు సోమవారం (జూన్ 8) తమ పదవులకు రాజీనామా చేయనున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా సమాచారం అందుతోంది. జాతీయ రాజకీయాల్లో ఈ పరిణామం ఇప్పుడు తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.

రాజకీయ సంక్షోభం
ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, టీఎంసీ రాజ్యసభ ఎంపీలు సుఖేందు శేఖర్ రాయ్, కోయెల్ మల్లిక్ తమ పదవులను వీడనున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో బలమైన పట్టున్న ఈ ఇద్దరు నేతలు ఒక్కసారిగా తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకోవడం మమతా బెనర్జీ పార్టీకి పెద్ద తలనొప్పిగా మారేలా కనిపిస్తోంది.

పడిపోనున్న పార్టీ బలం
ప్రస్తుతం దేశ ఎగువ సభ అయిన రాజ్యసభలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌కు 13 మంది సభ్యుల బలం ఉంది. అయితే, సుఖేందు శేఖర్ రాయ్, కోయెల్ మల్లిక్ గనుక రాజీనామా చేస్తే, సభలో టీఎంసీ ఎంపీల సంఖ్య 11కు పడిపోనుంది. పార్లమెంట్‌లో ప్రాంతీయ పార్టీల పాత్ర కీలకంగా మారిన ఈ తరుణంలో ఇద్దరు ఎంపీలను కోల్పోవడం పార్టీ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించే విషయమేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరు నేతలకు ఇంకా పదవీ కాలం మిగిలి ఉండగానే రాజీనామాకు సిద్ధపడటం గమనార్హం. వారు ఎందుకు ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారనే అంశంపై రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ సాగుతోంది.

ఇది కూడా చదవండి: అంతరిక్షంలో దాయాది దొంగ దెబ్బ.. భారత్‌కు సవాల్!

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ నటి అభినయ స్మైలీ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 2

క్యూట్‌నెస్‌తో కట్టిపడేసిన భైరవి.. ఎవరీ బ్యూటీ?
photo 3

హైదరాబాద్​: మహిళల కోసం మహిళలే డ్రైవర్లుగా..
photo 4

కదం తొక్కిన కాక్రోచ్‌.. జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ధర్నా (చిత్రాలు)
photo 5

రామ్ చరణ్‌ ‘పెద్ది’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TMC Leader Hideout In Saree-Pile At West Bengal 1
Video_icon

తిరగబడ్డ ప్రజలు.. చీరల్లో దాగున్న టీఎంసీ లీడర్
Janasena Rajya Sabha Candidate Lingamaneni Ramesh Shocking Affidavit 2
Video_icon

పాపం లింగమనేని.. ఎన్నికల అఫిడవిట్ చూస్తే దిమ్మతిరగాల్సిందే
UK Jaipal Reddy Reveals Shocking Facts On Nandus Couple Scam 3
Video_icon

వీళ్ళు చేసిన మొదటి తప్పు అదే.. నందుస్ స్కాం పై సంచలన నిజాలు
Chintamaneni Prabhakar Followers Atrocities In Eluru 4
Video_icon

కారు అడ్డం పెట్టాం అని నన్ను నా భార్యను తీసుకెళ్లి చంపైబోయారు
Gulfstream Jet Crashes During Emergency Landing In Dominican Republic 5
Video_icon

ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్.. పేలిపోయిన విమానం
Advertisement
 