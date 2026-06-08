‘దీదీ’కి మరో షాక్‌: ఇద్దరు రాజ్యసభ ఎంపీల రాజీనామా

కోల్కతా: తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అధినేత్రి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీకి భారీ షాక్ తగిలింది. టీఎంసీకి చెందిన ఇద్దరు కీలక రాజ్యసభ సభ్యులు సోమవారం (జూన్ 8) తమ పదవులకు రాజీనామా చేయనున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా సమాచారం అందుతోంది. జాతీయ రాజకీయాల్లో ఈ పరిణామం ఇప్పుడు తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.
రాజకీయ సంక్షోభం
ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, టీఎంసీ రాజ్యసభ ఎంపీలు సుఖేందు శేఖర్ రాయ్, కోయెల్ మల్లిక్ తమ పదవులను వీడనున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో బలమైన పట్టున్న ఈ ఇద్దరు నేతలు ఒక్కసారిగా తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకోవడం మమతా బెనర్జీ పార్టీకి పెద్ద తలనొప్పిగా మారేలా కనిపిస్తోంది.
పడిపోనున్న పార్టీ బలం
ప్రస్తుతం దేశ ఎగువ సభ అయిన రాజ్యసభలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్కు 13 మంది సభ్యుల బలం ఉంది. అయితే, సుఖేందు శేఖర్ రాయ్, కోయెల్ మల్లిక్ గనుక రాజీనామా చేస్తే, సభలో టీఎంసీ ఎంపీల సంఖ్య 11కు పడిపోనుంది. పార్లమెంట్లో ప్రాంతీయ పార్టీల పాత్ర కీలకంగా మారిన ఈ తరుణంలో ఇద్దరు ఎంపీలను కోల్పోవడం పార్టీ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించే విషయమేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరు నేతలకు ఇంకా పదవీ కాలం మిగిలి ఉండగానే రాజీనామాకు సిద్ధపడటం గమనార్హం. వారు ఎందుకు ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారనే అంశంపై రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ సాగుతోంది.
ఇది కూడా చదవండి: అంతరిక్షంలో దాయాది దొంగ దెబ్బ.. భారత్కు సవాల్!