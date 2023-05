హీరో,హీరోయిన్ల సినిమా సంగతులతో పాటు వారి పర్సనల్‌ విషయాలు తెలుసుకోవాలనే కుతూహాలం ఫ్యాన్స్‌లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో గత కొన్నిరోజులుగా హీరోయిన్‌ కీర్తిసురేష్‌ పెళ్లి విషయం ఇండస్ట్రీలో హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. ఓ బిజినెస్‌ మ్యాన్‌తో కీర్తిసురేష్‌ లవ్‌లో ఉందని, త్వరలోనే వీరి వివాహం జరగనుందంటూ వార్తలు షికార్లు చేస్తున్నాయి.



రీసెంట్‌గా కీర్తి ఓ అబ్బాయి ఫోటో షేర్‌ చేయడంతో ఇతడే మహానటికి కాబోయే వరుడు అంటూ ఒక్కసారిగా కథనాలు వెలువడ్డాయి. దీనికి తోడు కీర్తి షేర్‌ చేసిన ఫోటోల్లో ఇద్దరూ ఒకే కలర్‌ డ్రెస్‌ దుస్తులు వేసుకోవడంతో ఈ అనుమానాలకు మరింత బలం చేకూరినట్లయ్యింది. దీంతో కీర్తిసురేష్‌ పెళ్లిపై ఫిల్మీదునియాలో రకరకాలుగా రూమర్స్‌ వస్తున్నాయి.



తాజాగా ఈ వార్తలపై కీర్తి స్వయంగా స్పందించింది. ఈ మేరకు ట్వీట్‌ చేస్తూ.. 'ఈసారి నా బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్‌ను ఈ వార్తల్లోకి తీసుకొచ్చారా?నా జీవితంలోని నిజమైన మిస్టరీ మ్యాన్‌ను తప్పకుండా సమయం వచ్చినప్పుడు రివీల్‌ చేస్తాను. అప్పటిదాకా చిల్‌గా ఉండండి' అంటూ పేర్కొంది.



దీంతో రీసెంట్‌గా కీర్తి షేర్‌ చేసిన ఆ అబ్బాయి బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ కాదని తేలిపోయింది. అయితే సమయం వచ్చినప్పుడు చెబుతాను అనడంతో కీర్తి లైఫ్‌లో మిస్టరీ మ్యాన్‌ ఉన్నడన్నది మాత్రం స్పష్టమైంది. ఆయన ఎవరన్నది త్వరలోనే తెలియనుంది.

Hahaha!! Didn’t have to pull my dear friend, this time!

I will reveal the actual mystery man whenever I have to 😉

Take a chill pill until then!

PS : Not once got it right 😄 https://t.co/wimFf7hrtU

— Keerthy Suresh (@KeerthyOfficial) May 22, 2023