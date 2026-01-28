 మేలో స్టార్ట్‌ | Jr NTR Devara 2 Movie Shooting Update | Sakshi
‘దేవర 2’ సినిమా ఈ ఏడాది సెట్స్‌పైకి వెళ్లనుంది. హీరో ఎన్టీఆర్, దర్శకుడు కొరటాల శివ కాంబినేషన్ లో రూపొందిన పీరియాడికల్‌ యాక్షన్  సినిమా ‘దేవర’. ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్‌ తండ్రీ కొడుకులుగా ద్విపాత్రాభినయం చేశారు. తండ్రి దేవర, కొడుకు వర పాత్రల్లో నటించారు ఎన్టీఆర్‌. జాన్వీ కపూర్‌ హీరోయిన్ గా నటించిన ఈ చిత్రంలో సైఫ్‌ అలీఖాన్ , శ్రీకాంత్, ప్రకాష్‌రాజ్, షైన్  టామ్‌ చాకో ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

నందమూరి కల్యాణ్‌రామ్, మిక్కిలినేని సుధాకర్, కొసరాజు హరికృష్ణ నిర్మించిన ఈ చిత్రం  2024 సెప్టెంబరులో విడుదలై విజయం సాధించింది. ఈ సినిమా ఎండింగ్‌లో ‘దేవర 2’ ఉంటుందని మేకర్స్‌ స్పష్టం చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా అప్‌డేట్‌ను వెల్లడించారు నిర్మాత మిక్కిలినేని సుధాకర్‌. ‘‘దేవర’ సీక్వెల్‌ పనులు ఈ ఏడాది మేలోప్రారంభం అవుతాయి. 2027లో ఈ సినిమాను రిలీజ్‌ చేస్తాం’’ అంటూ వెల్లడించారు. కాగా ప్రస్తుతం ప్రశాంత్‌ నీల్‌ డైరెక్షన్ లో ‘ఎన్టీఆర్‌నీల్‌’ (వర్కింగ్‌ టైటిల్‌) సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు ఎన్టీఆర్‌. ఈ సినిమా ఈ ఏడాదే రిలీజ్‌ కానుంది.

