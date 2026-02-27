 హోంబలే ఫిల్మ్స్ బిగ్‌ ప్లాన్‌.. బరిలోకి దిగిన నిర్మాతలు | Hombale Films Enters Overseas Distribution To Take Indian Cinema Global, Check Out Post Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హోంబలే ఫిల్మ్స్ బిగ్‌ ప్లాన్‌.. బరిలోకి దిగిన నిర్మాతలు

Feb 27 2026 2:38 PM | Updated on Feb 27 2026 2:54 PM

Hombale Films Enter In Overseas Distribution market

కేజీఎఫ్‌, కాంతారా, సలార్‌ వంటి చిత్రాలను నిర్మించిన హోంబలే ఫిల్మ్స్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటి వరకు భారత్‌కు పరిమితమైన ఈ బ్యానర్‌ ఇప్పడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌పై కన్నేసింది. 2012లో విజయ్ కిరగందూర్, చలువే గౌడ  నేతృత్వంలో మొదలైన ఈ సంస్థ  పునీత్ రాజ్‌కుమార్‌తో తొలి సినిమా తెరకెక్కించి భారీ కలెక్షన్స్‌ కొల్లగొట్టారు. ఆ తర్వాత కేజీఎఫ్‌తో పాన్‌ ఇండియా రేంజ్‌లో గుర్తింపు పొందింది.

తాజాగా హోంబలే ఫిల్మ్స్ ఒక పోస్ట్‌ చేసింది  ఓవర్సీస్‌ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రంగంలోకి అడుగుపెడుతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. వాస్తవంగా అక్కడ బలమైన మార్కెట్‌ ఉన్నప్పటికీ సరైన డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేదని పరిశ్రమకు చెందిన వారే అంటుంటారు. ఇలాంటి సమయంలో అతిపెద్ద నిర్మాణ సంస్థ ఈ వ్యాపారంలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నడంతో అంచనాలు పెరిగాయి. భారతీయ కథలను ప్రపంచంలోని ప్రతి మూలకు చేరవేయాలనే లక్ష్యంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఈ నిర్ణయంతో భారతీయ సినిమాలు ముఖ్యంగా దక్షిణాది చిత్రాలు ఓవర్సీల్‌లో భారీ సంఖ్యలో విడుదలయ్యే ఛాన్స్‌ రానుంది.

హోంబాలే ఫిల్మ్స్ సంస్ధ ఇప్పటికే పలు చిత్రాలను భారత్‌లో పంపిణీ చేసింది. మహావతార నరసింహ, మిరాయ్‌, L2: ఎంపురాన్ వంటి చిత్రాలను ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసి విజయం సాధించింది.  కాగా ,ప్రస్తుతం హోంబలే ఫిల్మ్స్ చేతిలో కాంతార ప్రీక్వెల్‌తో పాటు సలార్ 2, కేజీఎఫ్‌-3, ఎన్టీఆర్-ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో రాబోతున్న 'డ్రాగన్' వంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌లు ఉన్నాయి. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌ చీరలో నటి నివేథా థామస్.. గ్లామ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

నాని 'ది ప్యారడైజ్' HD మూవీ స్టిల్స్‌

photo 3

ఈ అమ్మడి అందానికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రియుడితో యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఇదిగో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లి ఫోటోలు

Video

View all
Team India Cricketer Rinku Singh Father Passes Away 1
Video_icon

తీవ్ర విషాదం.. రింకూ సింగ్ తండ్రి కన్నుమూత
Jada Sravan Satirical Comments on Pawan Kalyan Over His Senseless Speeches 2
Video_icon

దేవుడా లేక...త్రివిక్రమ్ స్క్రిప్ట్ మాట్లాడించిందా... ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి చూసుకుంటాడు
Kakani Govardhan Reddy Fires on Nellore Police Over Minor Girl Incident 3
Video_icon

బాధితులను పరామర్శించడమే నేరమా? వైఎస్ జగన్ పాలన చూసి నేర్చుకోండి
YSRCP MLCs Protest Against TDP Govt Demand Debate on Heritage Milk And Fake Ghee 4
Video_icon

హెరిటేజ్ పాలు, నెయ్యి కల్తీ.. కల్తీ.. YSRCP ఎమ్మెల్సీ లు నిరసన
Vijayawada CBI Court Hand Over To Remains of Ayesha Meera to Family 5
Video_icon

Vijayawada : ఆయేషా మీరా అస్థికల అప్పగింత
Advertisement
 