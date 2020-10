హీరో సూర్య, గురువారం తమిళ లఘు చిత్రాల సంకలనం ‘పుతం పుదు కలై’ టైటిల్ ట్రాక్‌ను ఆవిష్కరించారు. ఈ సంకలనం కోసం ఐదుగురు ప్రఖ్యాత దర్శకులు కృషి చేశారు. అక్టోబర్ 16 నుంచి ఈ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ చిత్రాని కోసం గౌతమ్ మీనన్, సుధ కొంగారా, సుహాసిని మణిరత్నం, రాజీవ్ మీనన్, కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ కలిసి పనిచేశారు. పుతం పుదు కలై ట్రైలర్ ఇటీవల విడుదలై, ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ‍స్పందనను పొందింది. గురువారం జీవీ ప్రకాష్ స్వరపరిచిన ఈ చిత్రం టైటిల్ ట్రాక్ వీడియో పాటను నటుడు సూర్య విడుదల చేశారు. సూర్య ఈ పాట లింక్‌ను తన ట్విట్టర్‌ ద్వారా పంచుకున్నారు. వీజీవీ ప్రకాశ్‌ మీరు ఎల్లప్పుడూ సమకాలీన కంటెంట్‌తో ప్రేక్షకులను అలరిస్తారు.



. @gvprakash you always compete with contemporary content & deliver every time with utmost dedication #PuthamPudhuKaalai title track is full of energy & hope.. Best wishes team! https://t.co/Gunylzc7bM @menongautham #SudhaKongara @DirRajivMenon @hasinimani @karthiksubbaraj pic.twitter.com/wqsq5lkwwu

— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) October 8, 2020