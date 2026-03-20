 'నాన్న బ్రాండ్‌లోనే విచిత్రమైన నాన్న సార్'.. హ్యాపీరాజ్ ట్రైలర్ చూశారా? | GV Prakash and Sri Gouri Priya's Happy Raj Movie Telugu Trailer Out Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Happy Raj Telugu Trailer: 'ఒక్క యాంగిల్లోనూ ఫేస్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదే'.. ఆసక్తిగా ట్రైలర్

Mar 20 2026 4:14 PM | Updated on Mar 20 2026 4:20 PM

GV Prakash and Sri Gouri Priya's Happy Raj Movie Telugu Trailer Out Now

స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ హీరోగా వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ హ్యాపీరాజ్. ఈ చిత్రానికి మరియా రాజా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో తెలుగమ్మాయి శ్రీ గౌరీ ప్రియ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ఈ సినిమాను బియాండ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై  జైవర్ద నిర్మించారు. ఈ మూవీతోనే సీనియర్ హీరో అబ్బాస్ రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు.  

తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంఛ్‌ ఈవెంట్‌ హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా తెలుగు ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఫుల్ ఫ్యామిలీ అండ్‌ రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఓ పెద్దింటి అమ్మాయిని మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి లవ్ చేస్తే వచ్చే సమస్యలు ఏంటనే కోణంలో తీసినట్లు అర్థమవుతోంది. ముఖ్యంగా సీనియర్ హీరో అబ్బాస్ నటించడం ఈ సినిమాకు మరింత ప్లస్ కానుంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ చిత్రం మార్చి 27న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.  ఈ సినిమాకు జస్టిన్ ప్రభాకరన్ సంగీతమందించారు. 
 

Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 