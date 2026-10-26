హీరో సూర్య ప్రధాన పాత్రలో జితు మాధవన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం ‘సీన్’. ఈ చిత్రంలో నజ్రియా హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. నస్లెన్, ఆనంద్రాజ్, లాల్, రాజ్ ప్రియన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని దీపావళి కానుకగా నవంబరు 6న విడుదల చేయనున్నారు.
ఈ సినిమాలో సూర్య డీఎస్పీ ఇన్బరాజ్గా నటిస్తున్నారు. దానికి సంబంధించిన గ్లింప్స్ను తాజాగా చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. కాగా ఈ మూవీని 2డీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్లో జ్యోతిక, సూర్యనే నిర్మిస్తున్నారు. సుసిన్ శ్యామ్ సంగీతమందిస్తున్నారు.
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