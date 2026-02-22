 తలకిందులుగా వేలాడుతున్న ఈ హీరోని గుర్తుపట్టారా? | Do you Find Out this hero, Who Hanging Upside Down In This Photo | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తలకిందులుగా వేలాడుతున్న ఈ హీరోని గుర్తుపట్టారా?

Feb 22 2026 11:14 AM | Updated on Feb 22 2026 11:14 AM

Do you Find Out this hero, Who Hanging Upside Down In This Photo

పైన ఫోటోలో తలక్రిందుగా వేలాడుతూ కనిపిస్తున్న ఆ హీరో ఎవరో గుర్తుపట్టారా? తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టి, తనదైన శైలిలో తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా ఎంతో దగ్గరైన నటుడు. కేవలం నటనతోనే కాదు, క్రమశిక్షణతో కూడిన ఫిట్‌నెస్‌తో కుర్రకారుకు ఇన్పిరేషన్‌గా నిలుస్తుంటారు. ఆయనే మాస్‌ హీరో విశాల్‌. ఫిట్‌నెస్ విషయంలో ఏమాత్రం రాజీపడని ఈ హీరో, గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడ్డారు. ముఖ్యంగా డెంగ్యూ బారిన పడటం, షూటింగ్స్ ఒత్తిడి వల్ల కొన్నాళ్ల పాటు వ్యాయామానికి బ్రేక్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. అయితే, ఇప్పుడు పూర్తి ఆరోగ్యంతో, రెట్టింపు ఉత్సాహంతో మళ్ళీ జిమ్‌లోకి అడుగుపెట్టారు.

తాజాగా ఆయన తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసిన జిమ్ ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి. శరీరాన్ని దృఢంగా మార్చుకుంటూ, పాత 'పందెంకోడి' లుక్‌ను గుర్తుచేస్తున్నారు. ఈ మార్పు కేవలం ఆరోగ్యం కోసమే కాదు, తన తదుపరి ప్రాజెక్టుల కోసం కూడా అని తెలుస్తోంది.

ప్రస్తుతం విశాల్ తన 36వ చిత్రంలో బిజీగా ఉన్నారు. సుందర్ సి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి తెలుగులో 'మొగుడు' అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. గతంలో వీరిద్దరి కలయికలో వచ్చిన 'మగ మహారాజు', 'యాక్షన్' సినిమాల తరహాలోనే ఇది కూడా పక్కా కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఉండబోతోంది. ఈ సినిమాలో విశాల్ సరసన మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, యోగి బాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సోఫీ షైన్‌ను పెళ్లాడిన టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

పళని మురుగన్‌ని దర్శించుకున్న హీరో నిఖిల్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 4

అంబానీ ఇంద్రభవనానికి హిల్లరీ క్లింటన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

నరేశ్‌కు ఎంతో ప్రత్యేకమైన రోజు.. ఎందుకంటే? (ఫోటోలు)

Video

View all
India Vs South Africa High Voltage Match Fight In Super 8 1
Video_icon

సూపర్ 8లో హై ఓల్టేజ్ ఫైట్..! ఇండియా వర్సెస్ సౌత్ ఆఫ్రికా
Donald Trump Hikes Tariffs Again After Supreme Court Judgement 2
Video_icon

తగ్గేదేలే అంటున్న ట్రంప్.. మరోసారి ప్రపంచ దేశాలకు షాక్
Karnataka CM Siddaramaiah Sensational Comments 3
Video_icon

కర్ణాటక సీఎం సిద్దరామయ్య సంచలన వ్యాఖ్యలు
Parakala Prabhakar Sensational Comments On Voting Process 4
Video_icon

ఓటు ఎవరికి పడుతుందో దేవుడికే తెలియాలి..!
AC Explodes In Srisailam Temple VIP Cottage 5
Video_icon

శ్రీశైలంలో అగ్ని ప్రమాదం, భక్తులకు తప్పిన ముప్పు
Advertisement
 