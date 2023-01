రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ, సమంత జంటగా నటిస్తున్న సినిమా ఖుషి. మజిలీ డైరెక్టర్‌ శివ నిర్వాణ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. కశ్మీర్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో అందమైన ప్రేమకథగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే కొంతభాగం షూటింగ్‌ కూడా పూర్తయ్యింది. కానీ సడెన్‌గా సమంత అనారోగ్యం బారిన పడటంతో షూటింగ్‌కు బ్రేక్‌ పడింది.

అయితే ఈ సినిమా నుంచి ఎలాంటి అప్‌డేట్స్‌ లేకపోవడం, తన పాత్రకు తగిన స్క్రీన్‌ స్పేస్‌ కేటాయించకపోవడంతో సామ్‌ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్‌కి డేట్స్‌ ఇవ్వట్లేదని నెట్టింట జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. దీంతో సినిమా ఆగిపోయిందనే టాక్‌ కూడా వినిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో డైరెక్టర్‌ శివ నిర్వాణ ఈ పుకార్లపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఖుషి రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. దీంతో సినిమా ఆగిపోయిందనే రూమర్స్‌కి ఫుల్‌స్టాప్‌ పెట్టినట్లయ్యింది.

#khushi regular shoot will start very soon 👍

everything is going to be beautiful❤️

— Shiva Nirvana (@ShivaNirvana) January 30, 2023