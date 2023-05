విజయ్‌ దేవరకొండ, సమంత జంటగా నటిస్తున్న సినిమా ఖుషీ. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తున్నారు. రొమాంటిక్‌ లవ్‌స్టోరీగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతుంది. ఇది వరకే విడుదలైన ఫస్ట్‌లుక్‌, మోషన్‌ పోస్టర్లకి మాంచి రెస్పాన్స్‌ రావడంతో సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి మరో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను వదిలారు. ఖుషీ ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ను మే9న విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్‌ అనౌన్స్‌ చేశారు. ఈ మేరకు పోస్టర్‌ను వదిలారు.కాగా ఈ సినిమాను సెప్టెంబర్‌ 1న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు.

Musical blast begins with the first single of #Kushi on May 9th❤️‍🔥

In Telugu, Hindi, Tamil, Kannada & Malayalam ❤️#NaRojaaNuvve#TuMeriRoja#EnRojaaNeeye#NannaRojaNeene@TheDeverakonda @Samanthaprabhu2 @ShivaNirvana @HeshamAWMusic @prawinpudi @saregamasouth pic.twitter.com/1kSZou8xn1

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) May 4, 2023