రోడ్డు ప్రమాదంలో ఢీ ఫేమ్ పండుకు తీవ్ర గాయాలు

విశాఖపట్నం: తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో ‘ఢీ’ ద్వారా ప్రేక్షకుల గుండెల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న డ్యాన్సర్, కొరియోగ్రాఫర్ పండు మాస్టర్ ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఒక ప్రైవేట్ కార్యక్రమం కోసం విశాఖపట్నం వెళ్తుండగా ఈ రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
విశాఖపట్నంలో నిర్వహించనున్న ఒక ఈవెంట్లో పాల్గొనేందుకు పండు మాస్టర్ ప్రయాణమయ్యారు. అయితే, మార్గమధ్యంలో ఆయన ప్రయాణిస్తున్న వాహనం ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో పండు రెండు కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలైనట్లు సమాచారం.
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు ఆయనను సమీపంలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వైద్యులు ఆయనకు అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు.