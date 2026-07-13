 మలేషియాలో ఓం | Dhanush Om final schedule begins in Malaysia | Sakshi
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మలేషియాలో ఓం

Jul 13 2026 12:41 AM | Updated on Jul 13 2026 12:42 AM

Dhanush Om final schedule begins in Malaysia

ధనుష్‌ హీరోగా రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న సినిమా ‘ఓం చాప్టర్‌ 1– ఉదిరమ్‌: ది బ్లడ్‌ ఉడ్‌’. ఈ చిత్రంలో సాయిపల్లవి, శ్రీలీల హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. మమ్ముట్టి, నసీరుద్దీన్‌ షా ఇతర ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. 

ఈ సినిమా కొత్త షూటింగ్‌ షెడ్యూల్‌ మలేషియాలో ప్రారంభం కానుంది. ఆల్రెడీ ధనుష్‌తో పాటు ప్రధాన తారాగణమంతా మలేషియాకు చేరుకున్నారని కోలీవుడ్‌ సమాచారం. అక్కడ కొన్ని కీలక సన్నివేశాలతో పాటుగా ఓ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌ను షూట్‌ చేసేందుకు ప్లాన్‌ చేశారట రాజ్‌కుమార్‌. ఈ షెడ్యూల్‌తో సినిమా చిత్రీకరణ దాదాపు పూర్తవుతుందట. ధనుష్‌ సొంత నిర్మాణ సంస్థ వుండర్‌బార్‌ ఫిల్మ్స్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా అక్టోబరు 16న రిలీజ్‌ కానుంది.

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