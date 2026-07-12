 క్రైమ్ కామెడీగా చోర శికామణులు.. గ్రాండ్‌గా ప్రారంభం | Chora Shikamanulu Movie Launched with Grand Pooja Ceremony | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Chora Shikamanulu Movie: క్రైమ్ కామెడీగా చోర శికామణులు.. గ్రాండ్‌గా ప్రారంభం

Jul 12 2026 9:25 PM | Updated on Jul 12 2026 9:30 PM

Chora Shikamanulu Movie Launched with Grand Pooja Ceremony

రామ్ తేజ్, జబర్దస్త్ ఇమ్మాన్యుయేల్ ప్రధాన పాత్రల్లో వస్తోన్న చిత్రం ‘చోర శికామణులు’. ఈ సినిమాకు ఆనంద్ కుర్మా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శ్రీకరి-వివాన్ సమర్పణలో శ్రీకరి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద బానూరు నాగరాజు నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీ షూటింగ్ ఘనంగా ప్రారంభమైంది.  ఈ పూజా కార్యక్రమానికి దర్శకడు  నక్కిన త్రినాథరావు, దామోదర ప్రసాద్, ప్రసన్నకుమార్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి దామోదర ప్రసాద్, ప్రసన్న కుమార్, త్రినాథరావు స్క్రిప్ట్ అందించగా.. తొలి సన్నివేశానికి త్రినాథరావు గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు.

ఈ చిత్రాన్ని యాక్షన్, క్రైమ్, కామెడీ జానర్‌లో  తెరకెక్కించనున్నట్లు డైరెక్టర్ ఆనంద్ కుర్మా వెల్లడించారు. జూలై 25 నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుందని తెలిపారు. ఈ చిత్రంలో నరేశ్, అజయ్ ఘోష్, సంపూర్ణేష్ బాబు, మురళీధర్ గౌడ్, అప్పు, కరణ్, జబర్దస్త్ సత్య శ్రీ ముఖ్య పాత్రలు పోషించనున్నారు. ఈ మూవీకి  ఆనంద్ రాజావిక్రమ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఓ మంచి సాంగ్‌తో ఈ మూవీ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుందని.. త్వరలోనే మరిన్ని అప్డేట్‌లతో మీ ముందుకు వస్తామని మేకర్స్ పేర్కొన్నారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అనంత్ అంబానీ- రాధిక మర్చంట్ పెళ్లికి అప్పుడే రెండేళ్లు (ఫోటోలు)
photo 2

అన్షులా కపూర్ వెడ్డింగ్ పార్టీ.. బాలీవుడ్ తారల సందడి (ఫోటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 12 - 19)
photo 4

లెజెండరీ సింగర్ జానకి భౌతికకాయానికి సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు నివాళి (ఫోటోలు)
photo 5

యూత్’ ఫేం మీనాక్షి దినేష్ స్టన్నింగ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Leader Nagarjuna Yadav Arrest 1
Video_icon

నాగార్జున యాదవ్ అరెస్ట్ వెనుక..
Shabad POCSO Case Accused Raj Kumar Arrest 2
Video_icon

షాబాద్ నిందితుడు సైకో కిల్లర్ అరెస్ట్?
YSRCP Official Spokes Person Nagarjuna Yadav Arrest 3
Video_icon

YSRCP అధికార ప్రతినిధి నాగార్జున యాదవ్ అరెస్ట్..
Undavalli Farmers Fires On Chandrababu And Nara Lokesh 4
Video_icon

మా భూములు అమ్ముకోడానికి నువ్వు ఎవడివి... మీ అబ్బ కొడుకులకి ఇదే మా వార్నింగ్
Big Announcement On Kantara 3 Movie 5
Video_icon

కాంతార 3 లోడింగ్.. 1000 కోట్లు టార్గెట్ గా రిషబ్ శెట్టి
Advertisement
 