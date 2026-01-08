 చిరంజీవి చేతికి ఖరీదైన వాచ్‌.. ధర తెలిస్తే షాకవ్వాల్సిందే! | Chiranjeevi Wear Luxury Watch At Mana Shankara Vara Prasad Garu Event, Price Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చిరంజీవి చేతికి ఖరీదైన వాచ్‌.. ధర తెలిస్తే షాకవ్వాల్సిందే!

Jan 8 2026 1:08 PM | Updated on Jan 8 2026 1:20 PM

Chiranjeevi Wear Luxury Watch At Mana Shankara Vara Prasad Garu Event, Price Details

సెలబ్రిటీలు ఏ పని చేసినా అది వార్తే అవుతుంది. వారు తినే ఇండి మొదలు ధరించే దుస్తుల వరకు ప్రతీది..అభిమానులకు ఆసక్తికర అంశమే. ముఖ్యంగా సినీ నటులు  ధరించే నగలు, వాచీలు, డ్రెస్సులపై తరచూ చర్చ జరుగుతూ ఉంటుంది.తాజాగా మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి ధరించే వాచ్‌పై నెట్టింట చర్చ మొదలైంది. నిన్న(జనవరి 7) సాయంత్రం హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ‘మనశంకర్‌ వరప్రసాద్‌ గారు’ సినిమా ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కి చిరంజీవి స్టైలిష్ డ్రెస్‌లో వచ్చారు. చూసేందుకు చాలా సింపుల్‌గా ఉన్నా.. ఆయన ధరించిన డ్రెస్‌తో పాటు చేతికి పెట్టుకున్న వాచ్‌ కూడా బాగా ఖరీదైనవి.

Mana Shankara Vara Prasad Garu Movie Pre Release Event Photos14

మెగాస్టార్‌ చిరంజీవికి చేతికి వాచ్‌ ధరంచడం చాలా ఇష్టం. ఆయన దగ్గర రకరకాల బ్రాండ్లకు సంబంధించిన వాచీలు ఉన్నాయి. ఒక్కో ఈవెంట్‌కి ఒక్కో వాచ్‌​ ధరించి వెళ్తుంటాడు. ఇక 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' ఈవెంట్‌కు  ఆయన రోలెక్స్  బ్రాండ్‌ వాచ్‌  ధరించారు. రోలెక్స్‌లో అది రోలెక్స్ డేటోనా(Rolex Daytona) మోడల్‌. దాని ధర సుమారు రూ. 1.8 కోట్లు నుంచి రూ. 2.29 కోట్లు వరకు ఉంటుందట. 

Mana Shankara Vara Prasad Garu Movie Pre Release Event Photos16

ఇదే కాదు.. గతంలోనూ చిరు ధరించిన వాచీల ధరలన్నీ దాదాపు కోటీ రూపాయలపైనే ఉంటుంది. ఆయన దగ్గర రోలెక్స్ కంపెనీకి చెందిన కాస్మోగ్రఫీ డేటోనా వైట్ టైగర్ వాచ్‌ కూడా ఉంది. దాని ధర ఒక కోటీ 86 లక్షలు.వాల్తేరు వీరయ్య సినిమా ప్రీరిల్‌ ఈవెంట​్‌కి ఈ వాచ్‌ ధరించారు.  దీంతో పాటు ఎ లాంగే అండ్‌ సోహ్నే (A. Lange & Söhne)కంపెనీకి చెందిన వాచ్‌ కూడా చిరు దగ్గర ఉంది. చిరు వాచీల ధరలను చూసి నెటిజన్స్‌ షాకవుతున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కన్నడ 'మార్క్'తో సెన్సేషన్..క్వీన్‌ ఆఫ్‌ ‘మార్క్‌’గా దీప్శిఖ చంద్రన్ (ఫొటోలు)
photo 2

Yash Birthday : యశ్‌ అసలు పేరేంటో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 3

తెలంగాణలో మొదలైన ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

'మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు' ప్రీరిలీజ్‌లో చిరంజీవి ,వెంకీ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Nallajerla YSRCP Activists Meets YS Jagan 1
Video_icon

వైఎస్ జగన్ ను కలిసిన నల్లజర్ల పోలీసు బాధితులు
YSRCP Ambati Rambabu Comments On Nara Lokesh About Rayalaseema Lift Irrigation Project 2
Video_icon

Ambati : బాబు అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే ముందు లోకేష్‌కు... సంచలన కామెంట్స్
Nara Lokesh Shocking Reaction Over Reporter Question 3
Video_icon

లోకేష్‌కు రిపోర్టర్ దిమ్మతిరిగే ప్రశ్న సమాధానం చెప్పలేక..
Factional Clash Between TDP Leaders In Gooty 4
Video_icon

గుత్తిలో టీడీపీ వర్గపోరు
YS Jagan Satirical Comments On Chandrababu Swarnandhra Swachh Andhra Scheme 5
Video_icon

బాబు రెండు బకెట్ల స్కీమ్ అంటా.. జగన్ సెటైర్లే సెటైర్లు
Advertisement
 