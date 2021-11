తేజ సజ్జా, శివానీ రాజశేఖర్‌ జంటగా నటించిన చిత్రం అద్భుతం. మల్లిక్‌ రామ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఈనెల 19న నేరుగా డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్‌లో రిలీజ్‌ అయ్యింది. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా విడుదలైన ఈ చిత్రంపై పాజిటివ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. ఇద్దరు వ్యక్తులకు ఒకే ఫోన్‌ నంబర్‌ ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది? వారి మధ్య ప్రేమ ఎలా చిగురించింది? అన్న నేపథ్యంలో సాగిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది.

తాజాగా ఈ చిత్రం గురించి మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి ట్వీట్‌ చేశారు. 'నిన్న రాత్రే హాట్‌స్టార్‌లో అద్భుతం మూవీ చూశాను. ఇది ఒ​క న్యూ ఎంగేజింగ్‌ నోవెల్‌ సినిమా. తేజ సజ్జా, శివానీల నటన చాలా ఇంప్రెసివ్‌గా ఉంది' అంటూ చిరు ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. మూవీ సక్సెస్‌పై చిత్ర యూనిట్‌కి కంగ్రాట్స్‌ చెప్పారు.

Watched #AdbhutamOnHotStar last night.A new age film with engaging novel concept.Very Impressive performances by young team @tejasajja123 @Rshivani_1

They surely hv bright futures ahead! Congratulating & wishing entire team Great Success! @MallikRam99 @MahatejaC @PrasanthVarma

