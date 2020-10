శ్వాస తీసుకోవ‌డం ఇబ్బంది అవుతోంద‌ని బాలీవుడ్ న‌టుడు సంజ‌య్ ద‌త్ ఇటీవ‌ల ఆస్ప‌త్రికి వెళ్లారు. తీరా వైద్య ప‌రీక్ష‌ల్లో ఊపిరితిత్తుల‌ క్యాన్సర్ అని తేల‌డంతో ఆయ‌న అభిమానులు షాక్‌కు గుర‌య్యారు. ఆయ‌న‌ త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాలంటూ ప్రార్థించారు. తాజాగా వారంద‌రికీ సంజ‌య్ శుభ‌వార్త చెప్పారు. క్యాన్స‌ర్‌ను జ‌యించిన‌ట్లు బుధ‌వారం సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించారు. ఈ మేర‌కు ఓ లేఖ‌ను పంచుకున్నారు. త‌న సంపూర్ణ ఆరోగ్య‌మే పిల్ల‌ల బ‌ర్త్‌డేకు ఇస్తున్న పెద్ద గిఫ్ట్ అని చెప్పుకొచ్చారు.(చ‌ద‌వండి: సంజ‌య్ ద‌త్ ఆరు చిత్రాలు.. 750 కోట్లు)

My heart is filled with gratitude as I share this news with all of you today. Thank you 🙏🏻 pic.twitter.com/81sGvWWpoe

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) October 21, 2020