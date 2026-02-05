 కాబోయే భార్యపై ముద్దుల వర్షం.. అల్లు శిరీష్‌ వీడియో | Allu Sirish Shares Pre Wedding Celebrations Video in Dubai | Sakshi
దుబాయ్‌లో ప్రీవెడ్డింగ్‌ సెలబ్రేషన్స్‌.. కాబోయే భార్యతో శిరీష్‌

Feb 5 2026 3:16 PM | Updated on Feb 5 2026 3:22 PM

Allu Sirish Shares Pre Wedding Celebrations Video in Dubai

అల్లు కుటుంబంలో పెళ్లి వేడుకలు మొదలయ్యాయి. ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ తమ్ముడు, హీరో అల్లు శిరీష్‌ గతేడాది అక్టోబర్‌ 31న ఎంగేజ్‌మెంట్‌ చేసుకున్నాడు. ప్రియురాలు నయనికకు అందరి సమక్షంలో ఉంగరం తొడిగాడు. ఇప్పుడు ఈ ప్రేమ జంట పెళ్లికి రెడీ అయింది. శిరీష్‌- నయనికల వివాహం మార్చి 6న జరగనుంది. ఆరోజు అల్లు అర్జున్‌- స్నేహల పెళ్లిరోజు కావడం విశేషం!

బ్యాచిలర్‌ పార్టీ
పెళ్లికి ముందు ప్రీవెడ్డింగ్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ ఉండకపోతే ఎలా? సింగిల్‌ లైఫ్‌కు చెక్‌ పెట్టబోతున్నాడు కాబట్టి బ్యాచిలర్‌ పార్టీ ఇవ్వాలిగా! అందుకే దుబాయ్‌లో శిరీష్‌- నయనిక గ్రాండ్‌గా బ్యాచిలర్‌ పార్టీ ఇచ్చారు. ఓ పడవలో సెలబ్రేషన్స్‌ జరుపుకున్నారు. తాజాగా ఆ వీడియోను శిరీష్‌ సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకున్నాడు. అందులో అల్లు అర్జున్‌, స్నేహతో పాటు మిగతా అందరూ నచ్చిన ఫుడ్‌ ఆస్వాదిస్తూ, డ్యాన్స్‌ చేస్తూ, ఫోటోలు దిగుతూ సంతోషంగా గడిపారు. శిరీష్‌ కాబోయే భార్యపై ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు. దుబాయ్‌లో జనవరి 30, 31 తేదీల్లో ఈ సెలబ్రేషన్స్‌ జరిగాయన్నాడు శిరీష్‌.

అలా మొదలైంది.
2023 అక్టోబర్‌లో వరుణ్‌ తేజ్‌- లావణ్య త్రిపాఠిల వివాహం జరిగింది. వీరి పెళ్లి సందర్భంగా హీరో నితిన్‌- షాలిని దంపతులు ఓ పార్టీ ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడికి షాలిని బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్‌ నయనిక వచ్చింది. అదే పార్టీకి శిరీష్‌ కూడా వెళ్లగా.. అక్కడ నయనికను చూసి తొలిచూపులోనే ఇష్టపడ్డాడు. ఇద్దరి మనసులు కలవడంతో పెద్దలు కూడా ప్రేమకు పచ్చజెండా ఊపారు. అలా ఈ ప్రేమకథ వచ్చే నెలలో పెళ్లిపుస్తకంగా మారనుంది.

 

 

