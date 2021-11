Allu Arjun Son Allu Ayaan Debut In Ghani Movie: సాధారణంగా స్టార్‌ హీరోల వారసులు సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై సంద‌డి చేస్తుంటారు. తాజాగా అ‍ల్లు అ‍ర్జున్‌ ఫ్యామిలీ నుంచి నెక్ట్స్‌ జనరేషన్‌ కూడా వెండితెర ఎంట్రీకి సిద్ధమయ్యింది. ఇప్పటికే అ‍ల్లు అర్జున్‌ కూతురు అర్హ శాకుంతలం సినిమా ద్వారా డెబ్యూ ఇవ్వనుండగా, ఇప్పుడు కొడుకు అల్లు అయాన్‌ సైతం వెండితెరపై అలరించననున్నాడు. వరుణ్‌తేజ్‌ హీరోగా కిరణ్ కొర్రపాటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న గని చిత్రం ద్వారా అయాన్‌ సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడు. చదవండి: ఫాంహౌస్‌లో బన్నీ దీపావళి సెలబ్రేషన్స్‌.. వీడియో వైరల్‌

గని లిరికల్‌ సాంగ్‌కు అయాన్‌ చేసిన వర్కవుట్‌ వీడియోను గీతా ఆర్ట్స్‌ ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. అల్లు అయాన్‌ను చూసి అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు.

అచ్చం బన్నీలాగే ఎనర్జీ, స్టైల్‌ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను రెనైస్సన్స్ పిక్చర్స్ మరియు అల్లు బాబీ కంపనీ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో జగపతి బాబు, ఉపేంద్ర కీలకపాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.

Here's the cute little video surprise featuring #AlluAyaan from @Bobbyallu & Team #Ghani💫🥊#AlluAyaanForGhani 🤩

▶️ https://t.co/tSzQqmIjjY @IAmVarunTej @nimmaupendra @SunielVShetty @dir_kiran @saieemmanjrekar @MusicThaman @ramjowrites @george_dop @abburiravi @adityamusic pic.twitter.com/5iCSghYI4H

— Geetha Arts (@GeethaArts) November 8, 2021