 ప్రేమకు వయసుతో పని లేదన్న నటి! భర్త చనిపోయాక.. | Actress Suzanne Bernert: Love has no Age Boundaries | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భర్త చనిపోయాక అతడే సర్వస్వం.. రెండేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న నటి

Feb 6 2026 5:02 PM | Updated on Feb 6 2026 5:14 PM

Actress Suzanne Bernert: Love has no Age Boundaries

ప్రేమకు వయసుతో పని లేదని నిరూపించింది హిందీ బుల్లితెర నటి సుజానే బెర్నెర్ట్‌. లేటు వయసులో మరోసారి ప్రేమలో పడ్డానని, ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నానంటోంది. సుజానె భర్త, నటుడు అఖిల్‌ మిశ్రా 2023లో మరణించాడు. ఆ తర్వాత బాధలో కూరుకుపోయిన ఆమెకు అర్జున్‌ హర్దాస్‌ అనే వ్యక్తి బాసటగా నిలిచాడు.

రెండేళ్ల ప్రేమ
ఢిల్లీకి చెందిన ఇతడి సాన్నిహిత్యంలో త్వరగానే బాధ నుంచి బయటపడింది సుజానె. వీరిద్దరూ తమకు తెలియకుండానే ప్రేమలో పడ్డారు. అలా రెండేళ్లుగా కలిసుంటున్నారు. ఈ విషయం గురించి సుజానె మాట్లాడుతూ.. ప్రేమకు వయసుతో పనేంటి? ఈ ఫలానా వయసువరకే ప్రేమలో పడొచ్చు అని ఎక్కడా రాసిలేదే.. స్వచ్ఛమైన ప్రేమ మనల్ని పరిపూర్ణం చేస్తుంది, సంతోషంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

​ప్రేమికుల రోజు కోసం వెయిటింగ్‌
ఫిబ్రవరి 14.. వాలంటైన్స్‌ డే రోజు కోసం ఆయన ఎంతో ఎదురుచూస్తున్నాడు. నాకు ఎప్పుడెప్పుడు కానుకలు ఇవ్వాలా? అని తాపత్రయపడుతున్నాడు. అలా అని ప్రేమికుల దినోత్సవాన్ని గ్రాండ్‌గా జరుపుకోవాలని ప్లాన్‌ చేసుకోవడం లేదు. కేవలం మా ఆనందాన్ని పంచుకుంటామంతే! అని చెప్పుకొచ్చింది. సుజానె (Suzanne Bernert)- అఖిల్‌ మిశ్రా 2009లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2023లో అఖిల్‌ మిశ్రా కన్నుమూశాడు. ఆ తర్వాత పరిచయమైన అర్జున్‌తో సుజానె ప్రేమలో పడగా అప్పటినుంచి వీరిద్దరూ కలిసుంటున్నారు. 

సీరియల్స్‌, సినిమా
సుజానె.. ప్యార్‌ కా పెహ్లా నామ్‌: రాధా మోహన్‌, యే రిష్తా క్యా కెహ్లాతా హై, చక్రవర్తి అశోక సామ్రాట్‌ వంటి పలు సీరియల్స్‌ ద్వారా గుర్తింపు పొందింది. వెండితెరపై నో ప్రాబ్లమ్‌, లవ్‌ రెసిపీ, ద యాక్సిడెంటల్‌ ప్రైమ్‌ మినిస్టర్‌, తీర్పు వంటి పలు సినిమాలు చేసింది. చివరగా యాత్ర 2 మూవీలో సోనియా గాంధీ పాత్రను పోషించింది.

 

 

చదవండి: హీరోకి వాచ్‌ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చిన పుష్ప నటుడు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : ఆభరణాల ప్రదర్శనలో మోడల్స్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

జగన్‌ రాకతో జన జాతరను చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : షాపింగ్ మాల్ ఓపెనింగ్‌లో హీరోయిన్ శ్రీలీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

#WPL2026 : ఫైనల్లో ఆర్సీబీ విజయం..రూ. 6 కోట్లు ప్రైజ్‌మనీ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On 9 Leaders Press Meet To Counter Jagan 1
Video_icon

దమ్మున్నోడి దెబ్బ.. ఒక్కడిని ఎదుర్కోవడానికి 9 మంది ప్రెస్ మీట్
Tiger In East Godavari Rajahmundry 2
Video_icon

బాబోయ్ పెద్ద పులి..!
Tamil Actor Touched Feet Of Sanitation Lady Worker 3
Video_icon

పారిశుధ్య కార్మికురాలి కాళ్లు మొక్కిన తమిళ నటుడు
Vallabhaneni Vamsi Exclusive Visuals At Jogi Ramesh House 4
Video_icon

జగన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వల్లభనేని వంశీ
YRSCP Pothina Mahesh Sensational Warning To TDP Govt 5
Video_icon

జన సునామిని చూసి కూటమికి ప్యాంటు తడిసిపోతుంది
Advertisement
 