 హీరో తరుణ్‌ రీఎంట్రీ.. మూడేళ్లుగా నిరీక్షణ! | Actor Tarun Kumar Birthday Special: Delay in Re Entry | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫస్ట్‌ సినిమాకే సెన్సేషన్‌.. ఇండస్ట్రీకి దూరమైన లవర్‌ బాయ్‌

Jan 8 2026 11:29 AM | Updated on Jan 8 2026 11:58 AM

Actor Tarun Kumar Birthday Special: Delay in Re Entry

నేచురల్‌ యాక్టింగ్‌తో పక్కింటి కుర్రాడు అనిపించుకున్నాడు హీరో తరుణ్‌. వరుసగా హిట్లు, సూపర్‌ హిట్లు, బ్లాక్‌బస్టర్లు అందుకున్నాడు. సినీ ఇండస్ట్రీలో ఇతడికి తిరుగులేదు.. నెక్స్ట్‌ స్టార్‌ హీరో ఇతడే అనుకున్న తరుణంలో సడన్‌గా కనిపించకుండా పోయాడు. మధ్యలో కొన్ని సినిమాలు చేసినా.. అవేంటో అభిమానులకు కూడా సరిగ్గా తెలీని పరిస్థితి! ఈరోజు (జనవరి 8న) తరుణ్‌ బర్త్‌డే.. ఈ సందర్భంగా తరుణ్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం..

తల్లిదండ్రుల అడుగుజాడల్లో..
సీనియర్‌ నటి రోజా రమణి, నటుడు సుశాంత్‌ చక్రపాణిల కుమారుడే తరుణ్‌. చిన్న వయసులోనే తల్లిదండ్రుల అడుగుజాడల్లో నడిచాడు. నాయకుడు, అగ్ని నక్షత్రం, అంజలి, మనసు మమత, ఆదిత్య 369, పిల్లలు దిద్దిన కాపురం, తేజ వంటి సినిమాల్లో బాలనటుడిగా యాక్ట్‌ చేశాడు. అంజలి మూవీకిగానూ ఉత్తమ చైల్డ్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా జాతీయ అవార్డు అందుకున్నాడు. 

ఫస్ట్‌ సినిమాతోనే సెన్సేషన్‌
'నువ్వే కావాలి' మూవీతో హీరోగా అరంగేట్రం చేశాడు. ఫస్ట్‌ సినిమాకే ఇండస్ట్రీని షేక్‌ చేశాడు. ఈ మూవీ వందరోజులకు పైగా ఆడటంతో పాటు ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా జాతీయ అవార్డు కొల్లగొట్టింది. ప్రియమైన నీకు, నువ్వు లేక నేను లేను, నువ్వే నువ్వే, నిన్నే ఇష్టపడ్డాను, నవ వసంతం.. ఇలా ఎన్నో హిట్స్‌ అందుకోవడంతో పాటు లవర్‌ బాయ్‌ ఇమేజ్‌ సొంతం చేసుకున్నాడు. 

కోలీవుడ్‌కి గుడ్‌బై
దీంతో తమిళంలో అవకాశాలు రాగా అక్కడ కూడా రెండు సినిమాలు చేశాడు. కానీ అవి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద బొక్కబోర్లాపడేసరికి కోలీవుడ్‌ వైపు కన్నెత్తి చూడలేదు. తరుణ్‌ను తెలుగులోనూ వరుస ఫ్లాపులు వెంటాడాయి. కథల ఎంపికలో పొరపాట్లు చేయడంతో మళ్లీ పరాజయాలే చూశాడు. 2018లో వచ్చిన ఇది నా లవ్‌ స్టోరీ మూవీలో చివరిసారిగా కనిపించాడు. ఇది డిజాస్టర్‌ అయ్యేసరికి సినిమాలే వదిలేశాడు.

రీ ఎంట్రీ ఆలస్యం!
అయితే 2023లో రోజా రమణి.. తరుణ్‌ రీఎంట్రీ ఉంటుందని ప్రకటించింది. ఒక సినిమాతోపాటు ఒక వెబ్‌సిరీస్‌కు కూడా సంతకం చేశాడంది. కానీ, ఇంతవరకు వాటి గురించి ఎటువంటి ప్రకటన బయటకు రాలేదు. లేటుగా వచ్చినా పర్లేదు కానీ మంచి కంటెంట్‌తో రీఎంట్రీ ఇస్తే అంతే చాలని కోరుకుంటున్నారు తరుణ్‌ అభిమానులు. తరుణ్‌ను మళ్లీ వెండితెరపై చూసేందుకు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కన్నడ 'మార్క్'తో సెన్సేషన్..క్వీన్‌ ఆఫ్‌ ‘మార్క్‌’గా దీప్శిఖ చంద్రన్ (ఫొటోలు)
photo 2

Yash Birthday : యశ్‌ అసలు పేరేంటో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 3

తెలంగాణలో మొదలైన ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

'మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు' ప్రీరిలీజ్‌లో చిరంజీవి ,వెంకీ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Employee Salaries To Rise By Rs Lakhs 1
Video_icon

ఆ ఉద్యోగుల జీతం నెలకు రూ.5 లక్షలు...
KSR Live Show On Chandrababu About Revanth Reddy Comments 2
Video_icon

రేవంత్ చెప్పింది నిజమే.. నిజం ఒప్పుకున్న బాబు?
Phone Tapping Case Re-Investigation Begins 3
Video_icon

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో.. రేవంత్ రెడ్డి తమ్ముడికి సిట్ నోటీసులు
Youth Bike Stunts On Khammam Highway 4
Video_icon

హైవేపై రెచ్చిపోయిన పోకిరీలు
Married Woman Hulchul At Warangal For Husband 5
Video_icon

కత్తి పట్టుకొని రచ్చ చేసింది అక్క
Advertisement
 