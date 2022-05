Aamir Khan Naga Chaitanya Laal Singh Chaddha Trailer Released In T20 Final Match: ఆమిర్‌ఖాన్‌ హీరోగా అద్వైత్‌ చందన్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందిన హిందీ చిత్రం ‘లాల్‌సింగ్‌ చద్దా’. కరీనా కపూర్‌ హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ చిత్రంలో నాగచైతన్య ఓ కీలక పాత్రలో నటించారు. ‘ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ది ఎక్స్‌ట్రార్డినరీ జర్నీ ఆఫ్‌ ఏ సింపుల్‌మేన్‌’ అంటూ ‘లాల్‌ సింగ్‌ చద్దా’ హిందీ ట్రైలర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్‌. ఇప్పటికే పోస్టర్లు, పాటలతో సినిమా ఆసక్తిని పెంచిన చిత్ర యూనిట్‌ ఉత్కంఠంగా సాగుతున్న టీ20 ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో ఈ ట్రైలర్‌ను ప్రదర్శించింది. అనంతరం సోషల్ మీడియా వేదికగా విడుదల చేసింది.

ఆద్యంతం ఆసక్తింగా సాగిన ఈ ట్రైలర్‌లో ఆమీర్‌ ఖాన్, నాగ చైతన్య లుక్‌ కొత్తగా ఉంది. ఈ సినిమాలో అభిమానులకు కోరుకున్నట్లు అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్‌ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే అనేకసార్లు వాయిదా పడుతూ వచ్చిన ఈ మూవీ హిందీతోపాటు దక్షిణాది భాషల్లో ఆగస్టు 11న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అమీర్‌ ఖాన్‌ ప్రొడక్షన్స్‌, వయాకామ్‌ 18 స్టూడియోస్‌ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ మూవీ ఆస్కార్‌ విన్నింగ్‌ ఫిల్మ్‌ ‘ఫారెస్ట్‌గంప్‌’కు హిందీ రీమేక్‌గా రూపొందింది.



Experience the extraordinary journey of #LaalSinghChaddha, a simple man whose heart is filled with love, hope and warmth.#LaalSinghChaddhaTrailer out now! Releasing in cinemas worldwide on 11th Aug.https://t.co/yahghWFhJA

— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) May 29, 2022