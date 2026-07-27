 'ఆదర్శ కుటుంబం' చిట్టిబాబు.. భలే ఫన్నీగా ఉన్నాడు | Aadarsha Kutumbam Movie Venkatesh Glimpse | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Adarsha Kutumbam Movie: త్రివిక్రమ్ పాత స్టైల్ కామెడీ.. గ్లింప్స్ రిలీజ్

Jul 27 2026 1:18 PM | Updated on Jul 27 2026 1:30 PM

Aadarsha Kutumbam Movie Venkatesh Glimpse

ఒకప్పటితో పోలిస్తే ఫ్యామిలీ కాన్సెప్ట్‌తో తీస్తున్న సినిమాలు చాలా తగ్గిపోయాయి. అనిల్ రావిపూడి లాంటి ఒకరిద్దరు దర్శకులు తప్పితే వేరే ఎవరూ ఈ టైపు మూవీస్ చేయట్లేదు. ఇకపోతే త్రివిక్రమ్-వెంకటేశ్ చాన్నాళ్ల తర్వాత కలిసి చేస్తున్న మూవీ 'ఆదర్శ కుటుంబం'. అక్టోబరు 02న థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయనున్నారు. తాజాగా వెంకటేశ్ పాత్రకు సంబంధించిన గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.

(ఇదీ చదవండి: నటుడు చనిపోయిన 16 ఏళ్లకు సొంతింటి కల సాకారం)

ఈ మూవీలో చిట్టిబాబు అనే భార్య చాటు భర్తగా వెంకటేశ్ కనిపించనున్నారు. తాజాగా రిలీజ్ చేసిన క్యారెక్టర్ వీడియోలో కామెడీ, మ్యూజిక్ బాగున్నాయి. గతంలో త్రివిక్రమ్ స్టైల్ ఆఫ్ కామెడీ ఉండబోతుందని అనిపిస్తుంది. శ్రీనిధి శెట్టి ఇందులో హీరోయిన్ కాగా నారా రోహిత్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. ఇప్పుడు వెంకీ వీడియో వదిలారు. త్వరలో ఒక్కో పాత్రకు సంబంధించిన గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతమందిస్తున్నాడు.

(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 21 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు డోంట్ మిస్)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'మహేంద్రగిరి వారాహి' టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌తో టీమిండియా క్రికెటర్‌ అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

మీనాక్షి చౌదరి అమెరికా ట్రిప్.. ఎంత ముద్దుగా ఉందో? (ఫొటోలు)
photo 4

ఏపీ : విశాఖపట్నం దగ్గరలో అద్భుతమైన జలపాతం... ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

ఈ టాలీవుడ్ నటుడు గుర్తున్నాడా..? ఆయన కూతురు మనవి ఇప్పుడు క్రేజీ హీరోయిన్.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Failure Government In Andhra Pradesh 1
Video_icon

అప్పుల కుప్పగా ఆంధ్రప్రదేశ్.. ఇప్పటివరకు చేసిన అప్పు..!
Cant Lathicharge Just Because There Is Agitation Says Supreme Court 2
Video_icon

నిరసన చేస్తే కొట్టడం ఏంటి? లాఠీ ఛార్జ్ పై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్
Gen-Z Storm in AP Nara Lokesh DSC Paper Leakage 3
Video_icon

ఏపీలో Gen-Z తుఫాన్ నారా మోసం అంతా ఇంతా కాదు
Ajit Agarkar is Set to Step Down as Chief Selector in September 4
Video_icon

చీఫ్ సెలెక్టర్ పదవికి అగార్కర్ గుడ్‌బై? కొత్త చీఫ్ ఎవరు?
Vallabhani Vamsi: రైతుల పొట్ట కొట్టకు చంద్రబాబు.. నీకు ఇదే నా విజ్ఞప్తి 5
Video_icon

రైతుల పొట్ట కొట్టకు చంద్రబాబు.. నీకు ఇదే నా విజ్ఞప్తి
Advertisement
 