 లతా మంగేష్కర్ జయంతి.. స్పెషల్ టీజర్‌తో నివాళి! | 120 Bahadur teaser for special tribute on Lata Mangeshkar birth anniversary | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

120 Bahadur teaser: లతా మంగేష్కర్ జయంతి.. స్పెషల్ టీజర్‌తో నివాళి!

Sep 28 2025 5:22 PM | Updated on Sep 28 2025 5:22 PM

120 Bahadur teaser for special tribute on Lata Mangeshkar birth anniversary

బాలీవుడ్ హీరో ఫర్హాన్‌ అక్తర్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తోన్న పీరియాడికల్ వార్‌ చిత్రం 120 బహదూర్. ఈ సినిమాను 1962 నాటి ఇండియా- చైనా యుద్ధం ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. మేజర్‌ షైతాన్ సింగ్ భాటి జీవిత కథగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. అప్పటి యుద్ధం సమయంలో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనలతో ఈ మూవీని రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి రజనీశ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్‌ అభిమానులను ఆకట్టుకోగా.. తాజాగా మరో టీజర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. లతా మంగేష్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఆమె నివాళిగా ప్రత్యేక టీజర్‌ను విడుదల చేశారు. 1962 భారత-చైనా యుద్ధంలో అమరవీరులను గౌరవించటానికి లతా మంగేష్కర్‌ 1963లో మొదటిసారి 'ఏ మేరే వతన్ కే లోగోన్' అనే సాంగ్‌ను ఆలపించారు. ఈ పాట చాలా కాలం పాటు ‍అభిమానుల గుండెల్లో నిలిచిపోయింది.

కాగా.. ఈ చిత్రంలో ఫర్హాన్ అక్తర్‌ సోల్జర్‌గా కనిపించనున్నారు.  తాజాగా విడుదలైన టీజర్‌ చూస్తే యుద్ధ సన్నివేశాలు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. టీజర్‌లోని విజువల్స్, డైలాగ్స్‌ ఫ్యాన్స్‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కాగా.. ఈ చిత్రంలో రాశి ఖన్నా హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ జరుగుతోన్న ఈ సినిమాను నవంబర్‌ 21 రిలీజ్ చేస్తామని మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ మూవీని ఎక్సెల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్‌లో  రితేష్ సిధ్వానీ, ఫర్హాన్ అక్తర్, అమిత్ చంద్రా నిర్మించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

రమ్యకృష్ణ.. యంగ్ హీరోయిన్లని మించిపోయేలా (ఫొటోలు)
photo 2

శ్రీనిధి శెట్టి 'తెలుసు కదా' షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

దేశమంతా కవర్ చేసిన టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

బతుకమ్మ ఆడిన మిస్ వరల్డ్ ఓపల్‌ సుచాత చువాంగ్‌శ్రీ (ఫొటోలు)
photo 5

'కాంతార' రిలీజ్‌కి రెడీ.. ప్రముఖ దేవాలయంలో రిషభ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Doctor Suma Strong Counter To Pawan Kalyan 1
Video_icon

నీకు జ్వరం వస్తే హైదరాబాద్ పోతావ్.. మరి పేదవాడికి ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే..
Mithun Manhas Elected As New BCCI President 2
Video_icon

BCCI అధ్యక్షుడిగా మిథున్ మన్హాస్ ఎన్నిక
Srivari Garuda Seva At Tirumala 3
Video_icon

గరుడసేవ వైభవం.. దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తుల రాక
Old Woman Shows Her Respect Towards YS Jagan 4
Video_icon

ఇది కదా వెలకట్టలేని అభిమానం అంటే..
YSRCP MLC Mondithoka Arun Kumar Fires On Balakrishna Comments 5
Video_icon

సిగ్గుండాలి బాలకృష్ణ.. నిండు సభలోకి మందుతాగి వచ్చి
Advertisement
 