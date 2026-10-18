 ఆదిలాబాద్‌ కలెక్టర్‌ను కలిసిన భీం మనుమడు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆదిలాబాద్‌ కలెక్టర్‌ను కలిసిన భీం మనుమడు

Oct 20 2026 12:20 AM | Updated on Oct 20 2026 12:20 AM

కైలాస్‌నగర్‌: గిరిజన పోరాట యోధుడు కొమురంభీం మనుమడు కొమురం సోనేరావు సోమవారం ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ రాజర్షి షాను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. కలెక్టరేట్‌ సమావేశ మందిరంలో కలిసి శాలువాతో సత్కరించారు. ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లా జోడేఘాట్‌లో ఈ నెల 26న నిర్వహించనున్న కొమురం భీం వర్ధంతి కార్యక్రమానికి రావాలని కోరుతూ ఆహ్వానపత్రికను అందజేశారు. అనంతరం కార్యక్రమ వాల్‌ పోస్టర్లను కలెక్టర్‌ ఆవిష్కరించారు.

కోడిపందేలు ఆడిన ముగ్గురు బైండోవర్‌

బెజ్జూర్‌: కోడిపందేలు ఆడుతూ పట్టుబడిన ముగ్గురు వ్యక్తులను బైండోవర్‌ చేసినట్లు ఎస్సై రమేశ్‌ తెలిపారు. సోమవారం ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సులుగుపల్లి గ్రామ శివారులో గల గంగారంగూడ ప్రాంతంలో కోడిపందేలు నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు దాడి చేసి ముగ్గురిని పట్టుకున్నారు. నిందితుల వద్ద నుంచి రూ.300 నగదు, మూడు కోళ్లు, మూడు కత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సోమవారం ముగ్గురిని బెజ్జూర్‌ తహసీల్దార్‌ ఎదుట హాజరుపర్చి బైండోవర్‌ చర్యలు చేపట్టారు. మరోసారి కోడిపందేలకు పాల్పడితే ఒక్కొక్కరు రూ.లక్ష చొప్పున బైండోవర్‌ మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌, సాయిపల్లవి 'రామాయణ' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 2

నవరాత్రి స్పెషల్.. ప్రత్యేక పూజల్లో అలియా భట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

జైలర్‌ 2 హిట్‌.. మిర్నా ఫొటోలు వైరల్‌!
photo 4

జిగేలుమంటున్న ప్రియాంక.. ఎల్లోరా శిల్పం కూడా తక్కువే! (ఫొటోలు)
photo 5

నవరాత్రి వేడుకల్లో కుందనపు బొమ్మలా మాళవిక (ఫొటోలు)

Video

View all
Chevireddy Bhaskar Reddy Mass Warning To Police Officials 1
Video_icon

రాబోయే రోజుల్లో పోలీసులు శిక్ష అనుభవించక తప్పదు..
RK Roja NEXT LEVEL Warning to TDP Leaders Over Local Body Elections 2
Video_icon

నామినేషన్లు అడ్డుకున్న ఒక్కొక్కడికి చెప్తున్నా.. రోజా ఊర మాస్ వార్నింగ్
MLC Chandrasekhar Reddy Strong Counter to Nellore Officials 3
Video_icon

Nellore: అధికారుల ఓవరాక్షన్.. ఇచ్చిపడేసిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి
RK Roja Strong Warning to Police Overaction 4
Video_icon

అడ్డుకోవాలని చూసారు పోలీసులకు ఇచ్చిపడేసిన రోజా
TDP Goons Attacks On YSRPC Office Reshma's Nomination 5
Video_icon

YSRCP మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థి రేష్మ నామినేషన్ తిరస్కరణ...
Advertisement
 