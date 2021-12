Teenage siblings escaped their burning apartment: మనం ఎన్నో భయంకరమైన ప్రమాదాలు చూసి ఉంటాం. కొన్ని ప్రమాదాలను మాత్రం తప్పించుకోవడం అసాధ్యంగా ఉంటుంది. పైగా ఆసమయంలో మనకు సాయం చేసేవారుకూడా లేకపోతే ఆ పరిస్థితి మరింత ఘోరం. అచ్చం అలానే ఇక్కడ ఇద్దరు అక్క తమ్ముడు అలాంటి స్థితిలోనే ఉంటారు. అంతేకాదు వాళ్లు ఆ గండం నుంచి చాలా చాకచక్యంగా బయటపడతారు.

అసలు విషయంలోకెళ్లితే...న్యూయార్క్ నగరంలోని ఈస్ట్ విలేజ్‌లో 14-అంతస్తుల జాకబ్ రియిస్ 14- భవనంలోని నాల్గవ అంతస్తులో ఒక్కసారిగా మంట్లో వ్యాపించాయి. అంతేకాదు భయంకరంగా అగ్నికిలలు ఎగిసి పడుతుంటాయి. అయితే ఆభవనంలో ఉన్న ఇద్దరు అక్క తమ్ముళ్లు ఆ భవనం కిటికి గుండా బయటికి రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే ఈ క్రమంలో వారు ఆభవనానికి ఆనుకుని ఉన్న పైపు సాయంతో నెమ్మదిగా కిందకి వచ్చేశారు

అయితే వారి అమ్మ మాత్రం మంటల్లో చిక్కుకుంటారు. ఆవిడకి త్రీవ గాయలవుతాయి. ఈ మేరకు ఆ సమయంలో ఆమె ఒక గదిలో ఉండిపోతుంది. అయితే వారిద్దరూ వాళ్ల అమ్మను తలుపు తీయమని గట్టిగా పిలిచినప్పటికీ ఆవిడ తీయలేకపోతారు. పైగా ఈ ప్రమాదంలో ఒక వృద్ధడు మృతి చెందాడు. అంతేకాదు ఎలక్ట్రిక్‌ భవనాల కారణంగా అగ్నికిలలు వ్యాపించి ఉంటాయని భావించారు. ఈ మేరకు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. అయితే వారు వచ్చే లోపు ఈ ఇద్దరూ అక్కతమ్ముడు ఏదోరకంగా ఆ ప్రమాదం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడటం విశేషం. ఈ మేరకు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది. మీరు కూడా ఓ లుక్‌ వేయండి.

Yesterday morning 2 teens—a 13 and 18-yr-old— escaped a burning building in East Village, NYC. In the video you can see the first teen hanging from the window then stand up and hold on to a pole and help the second person.

pic.twitter.com/xzHP5QqM2I

— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) December 17, 2021