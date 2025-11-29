ఉక్రెయిన్‌ చీఫ్‌ ఆఫ్‌ స్టాఫ్‌ రాజీనామా 

ప్రకటించిన అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ
అవినీతి ఆరోపణల నేపథ్యంలో పరిణామం
కీవ్: రష్యా దురాక్రమణను ఎదుర్కొంటున్న ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్ స్కీకి రాజకీయపరంగా గట్టి ఎదురుదెబ్బే తగిలింది. ఆయన సన్నిహితుడు, చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్గా వ్యవహరిస్తున్న ఆండ్రీ యెర్మాక్(54) పదవికి రాజీనామా చేశారు. అవినీతి వ్యతిరేక విభాగం అధికారులు శుక్రవారం రాజధాని కీవ్లోని ఆయన నివాసంతోపాటు ఆఫీసులో సోదాలు జరిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆండ్రీ రాజీనామా చేసినట్లు జెలెన్స్కీ ప్రకటించారు.
తప్పు చేసినట్లు ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి అభియోగాలు లేనప్పటికీ, రాజీనామా చేయాలన్న ఒత్తిళ్లు ఇటీవల ఆండ్రీపై పెరిగాయి. రష్యా దండయాత్రకు ముగింపు పలికేలా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్తో త్వరలో జరగాల్సిన చర్చల బాధ్యతను జెలెన్స్కీ ఈయనకే అప్పగించారు. అయితే, ఎలాంటి వదంతులు, ఊహాగానాలు రాకూడదనేదే తన లక్ష్యమని జెలెన్స్కీ చెప్పారు. ఆండ్రీ స్థానంలో ఎవరికి బాధ్యతలు అప్పగించేదీ సంప్రదింపుల అనంతరం అతిత్వరలో ప్రకటిస్తానన్నారు.
ఒక దేశ భక్తుడిగా ఉక్రెయిన్ను ధీటైన స్థానంలో నిలబెట్టినందుకు ఆయన ఆండ్రీకి ధన్యావాదాలు తెలిపారు. ఆండ్రీ యెర్మాక్ కూడా అధికారుల సోదాలపై స్పందించారు. ‘దర్యాప్తు బృందానికి ఎటువంటి అభ్యంతరాలు తెలపలేదు. వారితో పూర్తిగా సహకరిస్తున్నా. నా లాయర్లు కూడా నాతో ఉన్నారు’అని టెలిగ్రామ్లో పేర్కొన్నారు. ఇంధన రంగంలో రూ.835 కోట్లఅవినీతి జరిగిందంటూ వస్తున్న ఆరోపణలపై అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇందులో జెలెనెస్కీ మాజీ వ్యాపార భాగస్వామి తిముర్ మిండిచ్ కీలకంగా ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు.