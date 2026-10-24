గాల్లోనే ఢీకొన్న రెండు సైనిక విమానాలు.. నలుగురు మృతి

మనీలా: ఫిలిప్పీన్స్లో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. వైమానిక దళ శిక్షణ సమయంలో రెండు యుద్ధ విమానాలు దురదృష్టవశాత్తు ఒకదానికొకటి ఢీకొని గాల్లోనే కూలిపోయాయు. ఈ ఘటనలో అందులో ఉన్న నలుగురు ఫైలట్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.మనీలాకు దక్షిణంగా ఉన్న ఫెర్నాండో వైమానిక స్థావరం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాద దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ప్రమాదానికి గురైన విమానాలు ఎస్ఎఫ్-260 రకానికి చెందిన సింగిల్ ప్రొపెల్లర్ శిక్షణ విమానాలుగా తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదం జరగడానికి గల కచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు ఫిలిప్పీన్స్ వైమానిక దళం ప్రతినిధి కల్నల్ అల్విన్ కాపింగుయాన్ తెలిపారు.ప్రమాదం నేపథ్యంలో ఎస్ఎఫ్-260 రకానికి చెందిన అన్ని విమానాల వినియోగాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు ఈ ఆంక్షలు కొనసాగుతాయని అధికారులు తెలిపారు.
కాగా ఫిలిప్పీన్స్లో సైనిక విమానాలు ప్రమాదాలకు గురవడం ఇదే తొలిసారి కాదు.ఈ ఏడాది మేలో ఉత్తర ఫిలిప్పీన్స్లోని బెంగ్వెట్ ప్రావిన్స్లో శిక్షణ విమానం కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు సైనిక పైలట్లు మరణించారు.అంతకుముందు 2023లోనూ ఎస్ఎఫ్-260 రకానికి చెందిన విమానం ప్రమాదానికి గురై ఇద్దరు పైలట్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తాజాగా మరో ప్రమాదం జరగడంతో సైనిక విమానాల శిక్షణలో భద్రతా ప్రమాణాలపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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Philippine - Four pilots were killed after two SF-260 aircraft belonging to the Philippine Air Force collided and crashed during a training flight near an air force base in Lipa City, Batangas. The Philippine Air Force confirmed the fatalities following the incident. The aircraft were conducting a training exercise when the collision occurred, causing both planes to crash.
— NextMinute News (@nextminutenews7) October 24, 2026