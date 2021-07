లాగోస్‌: సాధారణంగా గొర్రెకు రెండే కొమ్ములు ఉంటాయి. అయితే, నైజీరియాలోని ఓ గొర్రెకు ఐదు కొమ్ములు ఉండటంతో ప్రజలు దాన్ని వింతగా చూశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. జులై 21న బక్రీద్ పర్వదినం సందర్భంగా నైజీరియాలోని లాగోస్‌ మార్కెట్‌లో గొర్రెల విక్రయం జోరుగా సాగింది. ఈ సందర్భంగా ఓ వ్యక్తి తీసుకొచ్చిన గొర్రె అందరినీ ఆకర్షింది. ఆ గొర్రెకు ఐదు కొమ్ములు ఉండటంతో ప్రజలు దాన్ని వింతగా చూశారు. నెత్తి మీద కిరీటం పెట్టినట్లుగా ఆ గొర్రె కొమ్ములు భలే అందంగా ఉన్నాయి.

Watch a rare ram with five horns in Lagos, Nigeria pic.twitter.com/6WmkrqeEq4

— Reuters (@Reuters) July 21, 2021