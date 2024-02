Chess Player Plays 10 Games Simultaneously: నైజీరియా చెస్‌ క్రీడాకారుడు టుండే ఒనకోయ తన నైపుణ్యాలతో అభిమానులను ఫిదా చేశాడు. ఒకేసారి పది మందితో చెస్‌ ఆడి.. అందరినీ ఓడించాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను టుండే సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయగా వైరల్‌ అవుతోంది.

ఈ క్రమంలో టుండే ఈ గేమ్‌ ఆడటానికి గల అసలు కారణాన్ని తెలుసు​కున్న నెటిజన్లు అతడి మంచి మనసును కొనియాడకుండా ఉండలేకపోతున్నారు. నైజీరియాకు చెందిన టుండే ఒనకోయ చెస్‌ ప్లేయర్‌గా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.

తన ప్రతిభను ప్రపంచానికి చాటుకోవడానికే పరిమితం కాకుండా.. ‘చెస్‌ ఇన్‌ స్లమ్స్‌’ అనే ఫౌండేషన్‌ స్థాపించి పేద విద్యార్థులకు సాయం చేస్తున్నాడు. సామాజిక అంతరాలను తగ్గించే క్రమంలో చెస్‌ను ఒక మాధ్యమంగా ఉపయోగించుకుంటూ.. ఆటపై మక్కువ ఉన్న చిన్నారులకు మెళకువలు నేర్పిస్తున్నాడు.

కేవలం ఆట వరకే తన శిక్షణను పరిమితం చేయకుండా.. జీవిత పాఠాలు, సమస్యలు ఎదురైనపుడు సహనంగా, ఓర్పుగా వాటిని పరిష్కరించుకోవడం వంటి విషయాలు నేర్పుతూ వారిలో సానుకూల దృక్పథం పెంపొందిస్తున్నాడు టుండే ఒనకోయ. తాజాగా పది మందితో ఒకేసారి చెస్‌ ఆడాలన్న ఈవెంట్‌ కూడా ఫండ్‌ రైజింగ్‌లో భాగంగా నిర్వహించినదే.

ఈ చెస్‌ ఎగ్జిబిషన్‌ ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని వంద మంది విద్యార్థుల చదువుకు సాయం చేసేందుకు వినియోగిస్తామని టుండే ఒనకోయ సోషల్‌ మీడియాలో వెల్లడించాడు. రెండు గంటల పాటు జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో తాను పది మందిని ఒకేసారి ఓడించడం సంతోషంగా ఉందన్నాడు. జనవరి 17 నాటి ఈ ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

On day two of the DLD conference, I played a simultaneous chess match against 10 players at once.

After an almost two hour battle of wits ,I managed to win all the games.

The Chess exhibition helped us raise enough money to support the education of 100 children in our academy. pic.twitter.com/fnrOcxQe8p

— Tunde Onakoya (@Tunde_OD) January 17, 2024