రియాద్: రియాద్: సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాద్లోని కింగ్ ఖాలిద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై ఆదివారం తెల్లవారుజామున క్షిపణి దాడి జరిగినట్లు సౌదీ పౌర విమానయాన అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో 12 మంది మరణించగా, 300 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హౌతీ తిరుగుబాటుదారులే ఈ దాడికి పాల్పడినట్లు సౌదీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాలు ఆరోపించాయి. దేశీయ విమానాల రాకపోకలకు ఉపయోగించే టెర్మినల్ 3, 4 ఉన్న సముదాయాన్ని క్షిపణి తాకినట్లు పేర్కొన్నాయి.
మృతుల్లో నలుగురు సౌదీ పౌరులు, ఇద్దరు బంగ్లాదేశ్ వాసులు, అమెరికా, పాలస్తీనా, ఈజిప్ట్, జోర్డాన్, సిరియా, సూడాన్కు చెందిన ఒక్కొక్కరు ఉన్నారు. గాయపడిన వారిని పలు ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. గల్ఫ్ అరబ్ దేశాల్లో ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత జరిగిన అత్యంత భీకర దాడిగా ఈ ఘటన నిలిచింది.
దాడిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందిస్తూ.. హౌతీ తిరుగుబాటుదారులపై సౌదీ చేపడుతున్న దాడుల్లో అమెరికా కూడా పాల్గొనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మరోవైపు, విమానాశ్రయంపై దాడిని సౌదీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి. దీనిని పూర్తిస్థాయి యుద్ధ నేరంగా అభివర్ణించాయి. విమానాశ్రయంలో ఎలాంటి సైనిక స్థావరాలు లేవని స్పష్టం చేస్తూ, తగిన ప్రతిస్పందన ఉంటుందని హెచ్చరించాయి. అయితే, ఈ ఆరోపణలపై హూతీల నుంచి వెంటనే స్పందన రాలేదు.
దాడుల నేపథ్యంలో విమానాశ్రయ కార్యకలాపాలను నిలిపివేశారు. భద్రతా బలగాలు భారీగా మోహరించగా, విమానాశ్రయ ప్రవేశ మార్గాలను మూసివేశారు. పలు విమానాలను ఇతర ప్రాంతాలకు మళ్లించారు. అమెరికా, బ్రిటన్, జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా తమ పౌరులు విమానాశ్రయానికి వెళ్లవద్దని హెచ్చరించాయి. ఇప్పటికే ఎయిర్ ఇండియా, ఫ్లై దుబాయ్, లుఫ్తాన్సా గ్రూప్, పాకిస్థాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ సహా పలు సంస్థలు సౌదీ విమానాశ్రయాలకు రాకపోకలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశాయి.
2015 నుంచి సౌదీ అరేబియా, హౌతీల మధ్య ఘర్షణలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇటీవల సౌదీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాలు హూతీలపై సైనిక చర్యలను తీవ్రతరం చేయడంతో దాడులు పెరిగాయి. విమానాశ్రయాలతో పాటు సైనిక స్థావరాలు, చమురు మౌలిక సదుపాయాలపైనా దాడులు జరిగాయి. సౌదీ వద్ద క్షిపణి నిరోధక వ్యవస్థలకు అవసరమైన ఆయుధ నిల్వలు తగ్గుతున్నాయని, ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్, పాకిస్థాన్, ఈజిప్ట్ల నుంచి వైమానిక రక్షణ సహాయం కోరినట్లు గత నెలలో ప్రాంతీయ అధికారులు వెల్లడించారు. తాజా దాడితో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది.