సౌదీపై హౌతీల పంజా.. అమెరికా ఎంట్రీ ఖాయమేనా?

పశ్చిమాసియాలో మరో యుద్ధం ముంచుకొస్తోందా? యెమెన్లోని హౌతీ రెబల్స్ సౌదీ అరేబియాపై దాడులను తీవ్రతరం చేయడంతో ఈ ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. రాజధాని రియాద్లోని ప్రధాన విమానాశ్రయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని వరుస దాడులు జరగడం, మరోవైపు ఎర్ర సముద్రానికి దక్షిణ ప్రవేశ ద్వారమైన బాబ్ అల్-మండేబ్ సమీపంలో పోరు ఉధృతం కావడం పరిస్థితిని మరింత ప్రమాదకరంగా మార్చాయి. ఈ దాడుల్లో అమెరికా పౌరుడు కూడా మరణించడంతో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్పై స్పందించాలన్న ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. అమెరికా నేరుగా రంగంలోకి దిగితే ఈ ఘర్షణ మరింత విస్తరించే ప్రమాదం ఉంది.
యెమెన్లో ప్రభుత్వ దళాలు, హౌతీ తిరుగుబాటుదారుల మధ్య ఘర్షణలు మళ్లీ తీవ్రరూపం దాల్చుతున్నాయి. సౌదీ మద్దతుతో యెమెన్ ప్రభుత్వ దళాలు హౌతీల ఆధీనంలోని ప్రాంతాలపై ఒత్తిడి పెంచుతుండగా.. హౌతీలు సౌదీ భూభాగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేస్తున్నారు. క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులకు దిగడం వల్ల ప్రాంతీయ భద్రతపై ఆందోళనలు పెరుగుతున్నాయి. ఇటీవలి దాడుల్లో ప్రాణనష్టం, గాయాల సంఖ్య పెరగడం పరిస్థితి తీవ్రతను సూచిస్తోంది. సౌదీపై దాడులు కొనసాగితే యెమెన్లో ఇప్పటికే ఉన్న సంఘర్షణ పొరుగు దేశాలకు విస్తరించే ప్రమాదం ఉందన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
అమెరికా ఏం చేయబోతోంది?
ఇప్పటికే ఈ దాడుల్ని ట్రంప్ ఆమోద యోగ్యం కాదని అన్నారు. అయితే అమెరికన్ మృతిపై మాత్రం ఆయన ఇంకా స్పందించాల్సి ఉంది. సౌదీ అరేబియా అమెరికాకు కీలక ప్రాంతీయ భాగస్వామి. ఆ దేశంపై దాడులు పెరిగి, అమెరికా పౌరుల ప్రాణాలకు ముప్పు ఏర్పడితే వాషింగ్టన్ స్పందన ఎలా ఉంటుందన్నది ఇప్పుడు ప్రధాన ప్రశ్న. హౌతీలపై ప్రత్యక్ష సైనిక చర్యకు దిగాలా? లేదంటే సౌదీ రక్షణ వ్యవస్థలకు సహకారం అందిస్తూ పరిస్థితిని అదుపులో ఉంచాలా? అనే అంశాలపై అమెరికా నిర్ణయం కీలకం కానుంది.
అమెరికా నేరుగా దాడులకు దిగితే హౌతీలు ప్రతీకార చర్యలకు పాల్పడే అవకాశముంది. దాంతో సౌదీతోపాటు ఎర్ర సముద్రం, గల్ఫ్ ప్రాంతాల్లో భద్రతా పరిస్థితులు మరింత సంక్లిష్టంగా మారొచ్చు. మరోవైపు, సైనిక చర్యకు బదులుగా దౌత్యపరమైన ఒత్తిడి, రక్షణ సహకారం వంటి మార్గాలను ఎంచుకుంటే ఘర్షణ విస్తరణను అడ్డుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయం ఈ ప్రాంత భవిష్యత్ పరిణామాలపై ప్రభావం చూపనుంది.
బాబ్ అల్-మండేబ్ వద్ద కీలక పోరు
ఎర్ర సముద్రాన్ని గల్ఫ్ ఆఫ్ అడెన్తో కలిపే బాబ్ అల్-మండేబ్ జలసంధి అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి అత్యంత కీలకం. ఈ మార్గం గుండా నౌకలు సూయజ్ కాలువ వైపు ప్రయాణిస్తాయి. ఇక్కడ నౌకాయానానికి అంతరాయం ఏర్పడితే ఆసియా–యూరప్ మధ్య సరుకు రవాణా ఆలస్యమవడంతోపాటు రవాణా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. యెమెన్ తీర ప్రాంతాల్లో హౌతీల ప్రభావం, సముద్ర మార్గాలపై దాడుల ముప్పు కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ఈ ప్రాంతంపై నిఘా పెరిగింది. సౌదీపై దాడులు, బాబ్ అల్-మండేబ్ వద్ద ఉద్రిక్తతలు ఒకేసారి పెరిగితే సమస్య కేవలం రెండు పక్షాల మధ్య ఘర్షణగా మిగలదు. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, చమురు సరఫరా, సముద్ర భద్రతపైనా ప్రభావం పడవచ్చు.
పాకిస్తాన్, టర్కీ సాయం ఎంతవరకు?
సౌదీ అరేబియా తన భద్రత కోసం ప్రాంతీయ భాగస్వాముల సహకారాన్ని కోరే అవకాశం ఉంది. పాకిస్తాన్, టర్కీతో సౌదీకి ఉన్న రక్షణ సంబంధాలు ఈ నేపథ్యంలో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటాయి. అయితే, రక్షణ ఒప్పందాలు ఉన్నంత మాత్రాన ఈ దేశాలు నేరుగా యుద్ధంలోకి దిగుతాయని చెప్పలేం. ఎలాంటి దాడి జరిగితే ఎలాంటి సహకారం అందించాలి? అది రక్షణకే పరిమితమా? లేక ప్రత్యక్ష సైనిక చర్యకూ విస్తరిస్తుందా? అనేది ఆయా దేశాల నిర్ణయాలు, ఒప్పంద నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
సౌదీకి రక్షణ సహకారం పెరిగితే హౌతీల దాడులను అడ్డుకునే సామర్థ్యం మెరుగుపడవచ్చు. అదే సమయంలో, అనేక దేశాలు ప్రత్యక్షంగా జోక్యం చేసుకుంటే ఘర్షణ మరింత విస్తరించే ప్రమాదమూ ఉంది. అందుకే సైనిక సన్నద్ధతతోపాటు దౌత్యపరమైన చర్చలు కూడా కీలకం కానున్నాయి.
పెట్టుబడులు, చమురు మార్కెట్లపై ప్రభావం
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడల్లా చమురు మార్కెట్లు, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు అప్రమత్తమవుతారు. సౌదీ అరేబియా చమురు ఉత్పత్తిలో కీలక దేశం కావడంతో అక్కడి భద్రతకు ముప్పు ఏర్పడితే ధరల్లో ఒడిదుడుకులు తలెత్తవచ్చు. ఎర్ర సముద్రం, బాబ్ అల్-మండేబ్ మార్గాల్లో నౌకాయానానికి అంతరాయం కలిగితే సరుకు రవాణా ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
సౌదీ చేపడుతున్న భారీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, విదేశీ పెట్టుబడులపై కూడా దీర్ఘకాలిక అస్థిరత ప్రభావం చూపవచ్చు. అయితే, దాడులు జరిగినంత మాత్రాన చమురు సరఫరా లేదంటే పెట్టుబడులకు తక్షణమే భారీ నష్టం వాటిల్లుతుందని భావించలేం. దాడుల తీవ్రత, వాటి కొనసాగింపు, కీలక మౌలిక సదుపాయాలకు జరిగే నష్టం వంటి అంశాలే ప్రభావాన్ని నిర్ణయిస్తాయి.
యుద్ధం విస్తరిస్తుందా?
ప్రస్తుతం ప్రధానంగా గమనించాల్సిన అంశాలు మూడు. సౌదీపై హౌతీల దాడులు కొనసాగుతాయా? అమెరికా ప్రత్యక్ష సైనిక చర్యకు దిగుతుందా? బాబ్ అల్-మండేబ్ వంటి కీలక సముద్ర మార్గాల్లో భద్రతకు ముప్పు పెరుగుతుందా? వీటికి లభించే సమాధానాలే తదుపరి పరిణామాలను నిర్దేశించనున్నాయి. సౌదీపై దాడులకు ప్రతిగా పెద్ద ఎత్తున సైనిక చర్యలు జరిగితే యెమెన్ ఘర్షణ ప్రాంతీయ యుద్ధంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. అదే సమయంలో, దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలు, రక్షణ చర్యలు పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావొచ్చు. ఒక్కో దాడి వెనుక వ్యూహం ఏమిటి? దానికి ప్రతిస్పందనగా ఏ దేశం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది? అన్నదే ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా ఆసక్తి రేపుతోంది.
BIG BREAKING 🇸🇦 Houthis Launched Another Fresh attack on Riyadh, Saudi Arabia; One Indian k*lled, 11 people injured in this attack; Airport operations have been suspended. #Houthis #DroneAttack #RiyadhAirport #SaudiArabia https://t.co/EywQwa2AJt
— Kamalraj Singh (@kamalrajsingh_) October 12, 2026
ఇదీ చదవండి: హర్ముజ్పై ఊహించని ట్విస్ట్