 ట్రంప్‌ అంటే నాకేమీ భయం లేదు.. పోప్‌ లియో సంచలన వ్యాఖ్యలు | Pope Leo says he has no fear of Trump vows to keep speaking out against war
Sakshi News home page

Trending News:

Apr 13 2026 4:55 PM | Updated on Apr 13 2026 5:02 PM

వాటికన్,వైట్ హౌస్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల మధ్య పోప్‌ లియో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ట్రంప్ అంటే తనకు  భయం లేదని, యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా గళం విప్పడం కొనసాగిస్తానని పోప్‌ స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్‌పై అమెరికా , ఇజ్రాయెల్ జరుపుతున్న దాడులను  అన్యాయం, క్రూరమైనవిగా  అభివర్ణించారు. ఏ మత సిద్ధాంతం కూడా యుద్ధాన్ని సమర్థించదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ట్రంప్ ఎన్ని విమర్శలు చేసినా, శాంతి కోసం తన గళాన్ని వినిపిస్తూనే ఉంటానని పోప్‌ లియో (Pope Leo) చెప్పారు. 10 రోజుల ఆఫ్రికా పర్యటన ప్రారంభంలో భాగంగా అల్జీర్స్‌కు వెళ్తున్న పోప్ విమానంలో రాయిటర్స్‌తో మాట్లాడారు.  అయితే తాను ట్రంప్‌తో నేరుగా ఘర్షణకు దిగబోనని, కానీ మత బోధనలను దుర్వినియోగం చేయవద్దని  లియో హెచ్చరించారు. 

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విదేశీ విధానాలను  పోప్‌ ఇటీవల తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు.   ముఖ్యంగా అమెరికా నేతృత్వంలో ఇరాన్‌పై యుద్ధాన్ని పోప్ ఇటీవల విమర్శించిన నేపథ్యంలో వీరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. సెయింట్ పీటర్స్ బసిలికాలో జరిగిన ప్రార్థనా కార్యక్రమంలో సంయమనం,శాంతి కోసం పిలుపునిచ్చారు లియో.  "సర్వశక్తిమంతులమనే భ్రమ" ఈ యుద్ధానికి కారణం అంటూ ధ్వజమెత్తారు. స్వార్థం, డబ్బుపై ఆరాధన చాలు!", అధికార ప్రదర్శన చాలు! యుద్ధం చాలు! అని లియో గట్టిగా హెచ్చరించారు.

పోప్‌ వ్యాఖ్యలపై ట్రంప్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.  సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ పోప్‌ను నేరాల విషయంలో బలహీనమైన వ్యక్తి అని, విదేశీ విధానంపై అవగాహన లేని వ్యక్తి అని విమర్శించారు. అంతేకాకుండా, అమెరికా అధ్యక్షుడిని విమర్శించే పోప్  తనకు  వద్దు,  తాను ఏ పని కోసం అయితే  అఖండ మెజారిటీతో ఎన్నికయ్యానో, ఆ పనిని కచ్చితంగా చేస్తున్నానని సోషల్‌మీడియా వేదికగా ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పోప్‌ లియో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వాదోప వాదాలు, ఈ సంఘర్షణ  వైట్ హౌస్ , వాటికన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలను స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

కాగా ముంబైలో పుట్టి పెరిగి, అమెరికా పౌరసత్వం కలిగి ఉండి, గత ఏడాది (మే 2025) క్యాథలిక్ చర్చికి తొలి అమెరికన్ పోప్‌గా ఎన్నికైన వ్యక్తి పోప్ లియో XIV (రోబర్ట్ ప్రివోస్ట్). ప్రస్తుతం పోప్ లియో 11 రోజుల ఆఫ్రికా పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ పర్యటనలో అల్జీరియా, అంగోలా, కెమెరూన్, ఈక్వటోరియల్ గినియా దేశాలను సందర్శించనున్నారు. అమెరికాలోని 70 మిలియన్ల క్యాథలిక్ ఓటర్లపై ఈ వివాదం ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరలో శెట్టి బ్యూటీ.. అందమే అందం (ఫొటోలు)
photo 2

భానుడి సెగలకు విశాఖ రుషికొండ తీరంలో పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ లో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ ఆట.. SRH vs RR ప్రాక్టీస్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

కూకట్‌పల్లిలో హీరో విక్టరీ వెంకటేష్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

‘డెకాయిట్‌’ మూవీ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Face To Face With Vijaya Reddy Husband Surendar Reddy 1
Video_icon

ఆ రోజు ఏంజరిగిందంటే.. విజయ రెడ్డి కేసులో ఊహించని ట్విస్ట్..
TJR Sudhakar Babu Shocking Comments On TTD Chairman BR Naidu 2
Video_icon

ఛీ.. ఛీ.. సిగ్గుచేటు.. మరొక మహిళతో BR నాయుడు స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం ఏంటీ
Singer Asha Bhosle Final Journey In Mumbai 3
Video_icon

సింగర్ ఆశా భోస్లే అంతిమ యాత్ర
Perni Nani Satirical Comments On Chandrababu 4
Video_icon

అత్తసొమ్ము అల్లుడుదానమా.. ఎవరి సొమ్ము ఎవడికి దానం చేస్తున్నావ్
Iran Strong Warning To America Over Naval Blockade 5
Video_icon

సముద్ర దిగ్భందనం.. అమెరికా ఏడ్చే రోజు దగ్గరలోనే.. ఇరాన్ వార్నింగ్
Advertisement
 