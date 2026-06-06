 కదం తొక్కిన కాక్రోచ్‌.. జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ధర్నా (చిత్రాలు) | New Delhi : Cockroach Janta Party at the Jantar Mantar | Sakshi
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కదం తొక్కిన కాక్రోచ్‌.. జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ధర్నా (చిత్రాలు)

Jun 6 2026 11:57 AM | Updated on Jun 6 2026 12:01 PM

New Delhi : Cockroach Janta Party at the Jantar Mantar1
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న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద శనివారం ఉదయం తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. పరీక్షల నిర్వహణలో వైఫల్యాలకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్‌తో ‘కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు, యువత భారీ ఎత్తున నిరసన చేపట్టారు.

New Delhi : Cockroach Janta Party at the Jantar Mantar2
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సోషల్ మీడియా వేదికగా దేశవ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టించిన ఈ డిజిటల్ ఉద్యమ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే, అమెరికా నుంచి నేరుగా ఢిల్లీ చేరుకుని, ఈ ఆందోళనకు నాయకత్వం వహిస్తుండటంతో జంతర్ మంతర్ పరిసరాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి.

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New Delhi : Cockroach Janta Party at the Jantar Mantar4
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New Delhi : Cockroach Janta Party at the Jantar Mantar5
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New Delhi : Cockroach Janta Party at the Jantar Mantar13
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# Tag
New Delhi Cockroach Janta Party jantar mantar Abhijeet ambedkar photo gallery
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