ఇస్లామాబాద్: భారత్ నిర్వహించిన ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత పాకిస్థాన్ తన వైమానిక రక్షణ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి కొత్త ఆయుధాలను సమీకరించాలనే వ్యూహంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో చైనా తయారీ క్షిపణులు, టర్కీ డ్రోన్లపై మరింత ఆధారపడాలని పాకిస్థాన్ పరిశీలిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ మేరకు పలు కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఈ వ్యూహం ద్వారా భారత్తో భవిష్యత్తులో జరిగే వైమానిక ఉద్రిక్తతలకు ఎదురుదెబ్బ ఇవ్వగల సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలన్నది పాకిస్థాన్ ఉద్దేశంగా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
కాగా, భారత్ నిర్వహించిన ఆపరేషన్ సిందూర్ అనంతర పరిణామాలు దక్షిణాసియా భద్రతా సమీకరణాల్లో కొత్త చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి. పాకిస్థాన్ తన వైమానిక రక్షణ సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి కొత్త సైనిక వ్యూహాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా చైనా తయారీ క్షిపణులు మరియు టర్కీ డ్రోన్ టెక్నాలజీపై ఆధారపడే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. అయితే, ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో భారత్ వినియోగించిన బహుళ-స్థాయి ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలు, డ్రోన్ డిటెక్షన్ నెట్వర్క్లు మరియు రియల్ టైమ్ కమాండ్ కంట్రోల్ వ్యవస్థలు సమర్థవంతంగా పనిచేసినట్లు రక్షణ విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ పరిణామం పాకిస్థాన్ సైనిక వ్యూహకర్తలకు తమ ప్రస్తుత ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలను గుర్తించేందుకు దారి తీసిందని భావిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో భవిష్యత్ వైమానిక ఉద్రిక్తతలను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడం పాకిస్థాన్కు అత్యవసరంగా మారిందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. తాజా నివేదికల ప్రకారం, పాకిస్థాన్ తన ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలో చైనా పాత్రను మరింత పెంచాలని యోచిస్తోంది. ఇప్పటికే పలు రకాల చైనా తయారీ రాడార్ వ్యవస్థలు మరియు క్షిపణులను ఉపయోగిస్తున్న పాకిస్థాన్, ఇప్పుడు మరింత అధునాతన సర్ఫేస్-టు-ఎయిర్ మరియు ఎయిర్-టు-ఎయిర్ మిసైల్ సిస్టమ్స్ను పొందేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు సమాచారం. వీటి ద్వారా శత్రు వైమానిక దాడులను ముందుగానే గుర్తించి అడ్డుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
టర్కీ డ్రోన్ టెక్నాలజీపై ఫోకస్
ఇక, టర్కీతో ఉన్న రక్షణ సహకారాన్ని మరింత విస్తరించాలనే దిశలో పాకిస్థాన్ అడుగులు వేస్తోంది. ముఖ్యంగా యుద్ధ డ్రోన్లు, కమికాజ్ డ్రోన్లు, లాంగ్-రేంజ్ UAVలు మరియు స్వార్మ్ డ్రోన్ టెక్నాలజీపై ఆసక్తి పెరుగుతున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ డ్రోన్లను భవిష్యత్ యుద్ధ పరిస్థితుల్లో రికానైసెన్స్ (గూఢచర్యం), లక్ష్య నిర్ధారణ మరియు దాడి సామర్థ్యాల కోసం ఉపయోగించాలనే ఆలోచన ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఆయుధ పోటీ?
విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో భారత ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థ చూపిన సామర్థ్యం పాకిస్థాన్ వ్యూహాత్మక ప్రణాళికలో మార్పులకు ప్రధాన కారణంగా భావిస్తున్నారు. డ్రోన్లు మరియు క్షిపణి దాడులు అనుకున్న స్థాయిలో ఫలితాలు ఇవ్వకపోవడంతో, రక్షణ మరియు దాడి సామర్థ్యాలను రెండింటినీ సమానంగా మెరుగుపరచాల్సిన అవసరం ఏర్పడిందని అంటున్నారు. ఈ కొత్త వ్యూహం అమలులోకి వస్తే దక్షిణాసియాలో ఆయుధ పోటీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.