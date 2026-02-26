జరూసలేం: భారత్-ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య బంధం కేవలం రక్షణ, వ్యూహాత్మక ఒప్పందాలకు మాత్రమే పరిమితం కాదని, అది అంతకుమించిన ఆత్మీయమైనదని చాటిచెప్పే అరుదైన దృశ్యం జెరూసలేంలో ఆవిష్కృతమైంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గౌరవార్థం ఏర్పాటు చేసిన విందుకు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు భారతీయ సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో హాజరై, అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. సాధారణంగా పాశ్చాత్య దుస్తుల్లో (సూట్, టై) కనిపించే నెతన్యాహు.. ఈసారి తన మిత్రుడి కోసం ప్రత్యేక శైలిని ఎంచుకోవడం విశేషం. ఇది ప్రపంచ దృష్టిని అమితంగా ఆకర్షించింది.
మిత్రుడి కోసం ప్రత్యేక సర్ప్రైజ్
ప్రధాని మోదీకి ఎంతో ఇష్టమైన 'మోదీ జాకెట్' (నెహ్రూ జాకెట్), తెల్లటి కుర్తా ధరించి నెతన్యాహు తన మిత్రుడికి సాదర స్వాగతం పలికారు. స్టోన్ కలర్ జాకెట్, వైట్ కుర్తాలో మెరిసిపోయిన నెతన్యాహును చూసి మోదీ ఆశ్చర్యపోతున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తన ప్రాణ మిత్రుడిని సంతోషపెట్టేందుకు ఈ ప్రత్యేక 'సర్ప్రైజ్' ప్లాన్ చేసినట్లు నెతన్యాహు స్వయంగా పేర్కొనడం వారి మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.
हमारे संयुक्त रात्रिभोज से पहले, मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया। 🇮🇱🇮🇳@narendramodi pic.twitter.com/3ElIQeLY97
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 25, 2026
సార్టోరియల్ గౌరవం
ఒక దేశాధినేత మరో దేశ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే దుస్తులు ధరించడం అనేది అంతర్జాతీయ దౌత్య నీతిలో అత్యున్నత గౌరవంగా భావిస్తారు. నెతన్యాహు చేసిన ఈ సార్టోరియల్ సంజ్ఞ (వస్త్రధారణ ద్వారా ఇచ్చే సందేశం) ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న ప్రగాఢ స్నేహానికి నిలువుటద్దంగా నిలిచింది. భాషలు, ఖండాలు వేరైనా భారత్-ఇజ్రాయెల్ దేశాల ఆలోచనా దృక్పథం ఒకటేనని ఈ సందర్భం మరోసారి నిరూపించింది.
చరిత్రలో నిలిచిపోయే దృశ్యం
ఈ విందు కేవలం అధికారిక కార్యక్రమంగా కాకుండా, ఇద్దరు ఆత్మీయ మిత్రుల కలయికలా సాగింది. నెతన్యాహు వస్త్రధారణపై భారతీయులు ప్రశంసలు కురిపిస్తుండగా, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు కూడా ఈ వినూత్న సందర్భాన్ని ఆసక్తిగా గమనించారు. ప్రధాని మోదీ విషయంలో నెతన్యాహు చూపిన ఈ గౌరవం అంతర్జాతీయ దౌత్య చరిత్రలో ఒక మరపురాని ఘట్టంగా, ఇరు దేశాల చెక్కుచెదరని బంధానికి ప్రతీకగా నిలిచింది.
ఇది కూడా చదవండి: ‘ఇన్స్టా’లో ప్రధాని మోదీ రికార్డు.. ట్రంప్ ఎక్కడంటే..